“นายกฯ อนุทิน” ลุย “เกาะพะงัน-หาดฟรีด้อม” ติดตามแก้ปัญหานอมินีต่างชาติ-บุกรุกพื้นที่สาธารณะ ก่อนพบปะประชาชน-มอบนโยบายส่วนราชการ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสรรเพชญ บุญญามณี รมช.คมนาคม

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินี

โดยจุดแรก นายกฯ จะเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพะงัน ขณะที่ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและรับฟังข้อเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากภาคประชาชน จากนั้นนายกฯ จะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่

จากนั้นในช่วงเย็น นายกฯจะลงพื้นที่หาดฟรีด้อม ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการจับกุม การบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะ โดยมีผู้ว่าฯ ภูเก็ตให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ และรับฟังรายงานการสนับสนุนการแก้ปัญหาและความคืบหน้าทางคดี จากปลัดจังหวัดภูเก็ต และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

ก่อนที่นายกฯ จะพบปะประชาชน และมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ เมื่อจบภารกิจทั้ง 2 จังหวัด นายกฯ จะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำวันเดียวกัน

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