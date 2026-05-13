ภคมน ย้อน ‘พิพัฒน์’ อย่าขวัญอ่อนแจงผิดประเด็น หลังรีบออกตัวบอกปัดไม่เกี่ยวข้อง ‘อาม่า’ กว้านซื้อที่ดินใกล้แลนด์บริดจ์ บอกบังเอิญชื่อตรงกับบริษัทน้องชายรมต. จี้ไล่ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2569 น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ระบุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกว้านซื้อที่ดินใกล้โครงการแลนด์บริดจ์ของ อาม่า ว่า หากย้อนฟังที่ตนแถลงในการประชุมครม.เงาครั้งที่ 1 ตนบอกว่าให้นายพิพัฒน์ ไปที่อ่าวเคย จ.ระนอง ชาวบ้านเขาพร้อมให้ข้อมูล
เพราะช่วง 2-3 เดือนมานี้ มีการกว้านซื้อที่ดินไป 500 ไร่ จากบริษัทนอมินี ที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่า วันนี้นายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่า สิ่งที่ตนแถลงไม่เกี่ยวกับท่าน
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า ตนขอตั้งคำถามต่อกรณีดังกล่าวว่า ทำไมจะไม่เกี่ยว มันเกี่ยวตรงที่ท่านเป็นรองนายกฯ เป็นรมว.คมนาคม และเป็นคนออกตัวแรงที่สุดคนหนึ่งในการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ตนจึงบอกให้ฐมนตรีตรวจสอบ เนื่องจากมีการกว้านซื้อที่จากทุนขนาดใหญ่ไว้จำนวนมาก ที่คนในพื้นที่เรียกว่าอาม่า
เพราะหากปล่อยให้ทรัพยากรที่ดินตกอยู่ในมือกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ราย สิ่งที่จะตามมาคือการกินรวบผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุดความมั่งคั่งที่รัฐสัญญาว่าจะกระจายสู่ประชาชน จะกลายเป็นการกระจุกตัวอยู่แค่ในกระเป๋าของนายทุนไม่กี่กลุ่มเท่านั้น
น.ส.ภคมน กล่าวว่า แต่บังเอิญว่าบุคคลที่ตนบอกว่าอาม่ากว้านซื้อที่ สรรพนามนี้ดันไปตรงกับชื่อบริษัทน้องชายท่านคือ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA ที่ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเน้นน้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ท่านเลยสะดุ้งรีบชี้แจงว่าไม่เกี่ยว
ทั้งนี้ หากในอนาคตหาก พ.ร.บ. SEC ผ่านบังคับใช้ในภาคใต้ ต้องพิสูจน์ความโปร่งใสว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ระหว่างรมว.คมนาคมกับภาคธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้ ภายใต้ พ.ร.บ. SEC สังคมตั้งคำถามกับท่านแน่ เคยมีให้เห็นตัวอย่างในช่วงวิกฤตน้ำมัน ที่นายทุนน้ำมันมาแก้ปัญหาการกักตุนน้ำมัน สุดท้ายก็แก้ไม่ได้ หาไอ้โม่งไม่เจอ
แต่ตอนนี้เอาขั้นแรกก่อน ในฐานะรมว.คมนาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่รัฐบาลมุ่งมั่นจะเอาให้ได้ ต้องไปตรวจเช็กกรณีมีทุนใหญ่กว้านซื้อที่ดิน ซื้อแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีโฉนดและยังมั่นใจว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ รวมถึงที่บนภูเขาก็เอาหมด ท่านต้องตรวจสอบเรื่องนี้
น.ส.ภคมน กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เคยทำข่าว มาจนมาเป็นคนในข่าวการเมืองเองในวันนี้ ไม่มีข่าวใดน่าขำเท่าข่าวของนายพิพัฒน์และน้องชาย ผู้บริหารบริษัท อาม่า มารีน อีกแล้วที่ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดิน
แทนที่ท่านจะตรวจสอบอาม่า นายทุนกว้านซื้อที่ ท่านกลับเอาเจ้าของบริษัท อาม่า มารีน ที่ทำธุรกิจเรือขนส่งน้ำมัน ซึ่งเป็นน้องชาย มาชี้แจงและตอบโต้ตนว่าไม่เกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ เพื่อเตรียมพร้อมทำแลนด์บริดจ์ของรัฐบาล และในข่าวยังบอกประมาณว่าอย่าโยง ไม่มีใครโยง
ท่านโยงเองเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นข่าวน่าขำข่าวหนึ่ง จะเรียกร้อนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ แทนที่จะตรวจสอบในฐานะรมว.คมนาคม เพื่อความโปร่งใสของประเทศ แต่กลับรีบชี้แจงเพื่อความโปร่งใสของตัวเอง จังหวะนี้ของนายพิพัฒน์ จะเรียกว่าเป็นจังหวะนรกก็คงไม่ผิด