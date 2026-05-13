นายกฯ อนุทิน โยนเป็นเรื่องของสภา นับหนึ่งใหม่ แก้รัฐธรรมนูญ อย่ามาผูกกับรัฐบาล ปัดตอบยืนยันร่างเก่าเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่จะครบกำหนด 60 วัน ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างไรว่า ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต้องฟังความต้องการของพี่น้องประชาชน

เมื่อถามว่า มติของประชาชนกว่า 20 ล้านเสียง จากการทำประชามติ จะทำให้ยืนยันร่างกลับไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กระบวนการทุกอย่างเริ่มที่รัฐสภา อย่ามาผูกรัฐบาล เพราะนั่นคือรัฐบาลชุดที่แล้ว ส่วนประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นทำวันเดียวกันกับการเลือกตั้ง ฉะนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องเริ่มต้นที่กระบวนการรัฐสภา จะไปผูกกับร่างคราวที่แล้วไม่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต้องให้สภาฯ เป็นผู้ริเริ่มใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้ว

เมื่อถามย้ำว่าสภาฯ จะเป็นคนทำใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ครับ ส่วนกระบวนการจะเริ่มใหม่เมื่อใดนั้น เป็นเรื่องของสภาฯ ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการดำเนินการของสภาฯ

เมื่อถามว่า ต่อไปนี้จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็อยู่ที่สภาฯ ส่วนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยพูดแล้วว่า ไม่แตะในบางมาตรา ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอธิปไตยของไทย ที่เหลือก็ว่ากันได้

เมื่อถามว่าการยืนยันร่างเดิมกลับไปจะเร็วกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ทราบ

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