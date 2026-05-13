เพื่อไทย แจงชัด ไม่ส่งผู้สมัคร ชิงผู้ว่าฯกทม.-สก. อ้างเรื่องความพร้อมและความเหมาะสม ไม่ขัดข้องผู้สมัครอิสระขอใช้โลโก้พรรคได้ เป็นรายกรณี

วันที่ 13 พ.ค.2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นสนามกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า พรรคเพื่อไทยมีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ลงแข่งขันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงไม่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในนามพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเช่นกัน

แม้พรรคจะประกาศชัดเจนว่าไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรค แต่ยังมีบุคลากรของพรรคที่ทำงานร่วมกันมานาน และยังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานกับพรรคจำนวนมาก โดยขณะนี้มีผู้สมัครบางส่วนยื่นคำขอใช้โลโก้พรรคในฐานะสมาชิกพรรค ซึ่งในฐานะหัวหน้าพรรคจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป

นายจุลพันธ์กล่าวว่า เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ว่า พรรคมองถึงความพร้อมและความเหมาะสม โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองระดับประเทศ เน้นการแข่งขันในเวทีการเลือกตั้งระดับใหญ่เป็นหลัก แม้ในบางพื้นที่จะส่งผู้สมัครระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แต่ในระดับท้องถิ่นที่เล็กลง พรรคไม่ค่อยส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ พรรคมองว่าการแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองอื่นและประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นที่ตอบโจทย์พื้นที่ของตนเอง จึงไม่ได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. หลายครั้งที่ผ่านมา

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