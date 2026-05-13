อนุทิน กร้าว ไม่ยอมให้ต่างชาติ แย่งอาชีพคนไทย-ยึดที่สาธารณะ ลุยจัดระเบียบชายหาด กำชับจัดสรรที่ทำกินถึงมือชาวบ้าน ลั่น หากพะงันไม่สงบ ถือว่ารัฐทำงานล้มเหลว
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 พ.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา พบปะประชาชน และมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ โดยกล่าวว่า เดินทางมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอย่างจริงจัง เพราะเริ่มหนักข้อขึ้นทุกวัน
เราเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาในประเทศไทย เอาเงินเอาทองมา แต่เราต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องของเขา ที่มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจ ไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วย อย่างนี้ยอมไม่ได้เพราะเป็นบ้านของเรา เรามีหน้าที่ทำให้เขาได้รับความสะดวกที่สุด แต่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แทนเรา
เราต้องรักษาสภาพแวดล้อม ชายหาดต้องมีความสวยงาม พี่น้องต้องไม่ยอมให้ใครมายึดถือครองที่ของพี่น้องทุกคน หน้าวิลล่าหน้าโรงแรมของใคร ไม่มีสิทธิ บนชายหาดเป็นของทุกคน ต้องทำให้เป็นระเบียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล จะจัดโซนนิ่งให้ ตรงไหนที่จะไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหาย เราทำเต็มที่ผ่อนสั้นผ่อนยาว
กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยาน มีหลักดำเนินการอยู่ เราสามารถร่วมมือกับท้องถิ่นท้องที่ เทศบาล อบต. ที่จะจัดสรรพื้นที่ให้พี่น้องได้ทำกิน แต่การจัดสรรต้องตกถึงพี่น้องโดยตรง ไม่ใช่จัดให้คนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่งไปถือครองแล้วซอยย่อยให้พี่น้อง อย่างนี้ผิดวัตถุประสงค์และจะไม่ให้เกิดขึ้น
นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่เกาะพะงัน เพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงัน พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชน
“นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน ไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน และพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคน รัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ ขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อย ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงาน รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ ประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ” นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัว
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้มีนายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย ลูกพรรคตน ที่พี่น้องให้ความไว้วางใจ ดังนั้น ความเดือดร้อนของชาวพะงัน เกาะสมุย ที่อยู่ในเขตของสส.ภูมิใจไทย ก็คือความเดือดร้อนของตนด้วย เพราะเป็นผู้แทนของพี่น้อง
ถ้าตนรู้สึกเดือดร้อน รัฐมนตรีที่มาด้วยก็รู้สึกเหมือนกัน เพราะเป็นคนในพื้นที่เกือบทั้งหมด เราต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอยู่แล้ว และในฐานะนายกฯ มั่นใจว่าสส.ของท่านจะนำสิ่งที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องมาถ่ายทอด โดยรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงต่างๆ ต้องดำเนินการ ทำอย่างไรให้เกาะพะงัน มีสาธารณูปโภคที่ดีที่สุด อยากให้สร้างรายได้สร้างโอกาสให้มากที่สุด มีความสะดวกเท่าไหร่โอกาสก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เราก็มาจัดระเบียบให้ทุกท่าน
หลังจากนี้จะกลับไปดูเรื่องแหล่งน้ำ กำลังจะทำเรื่องอ่างเก็บน้ำไว้โดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำ ซึ่งรับทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุด โดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
นายกฯ กล่าวว่า ตอนเป็นรมว.สาธารณสุข มาที่เกาะพะงัน ได้ถามชาวบ้านว่าเวลาคลอดลูกคลอดที่ไหน ซึ่งสามารถคลอดได้ที่เกาะพะงัน เมื่อได้เห็นกับตา พบที่นี่ไม่ใช่ชาวเกาะแต่เป็นชุมชนที่มีประชาชนอยู่กันมากมาย มีโรงเรียนถึงมัธยมปลาย ซึ่งจะได้ช่วยกันพัฒนา มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และตนไม่ให้ใครมาสร้างโรงงานที่นี่แน่นอน ไม่ต้องห่วง
เกาะพะงัน นอกจากเรื่องประมงพื้นบ้าน ประมงทั่วไป หรือการทำมาหากินประกอบธุรกิจเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้เกาะพะงัน ตนดีใจที่มาวันนี้และจะมาได้จนกว่าพี่น้อง บอกว่าพอแล้วไปที่อื่นบ้าง มาเห็นบรรยากาศอยากอยู่ต่ออีก แต่อยู่ไม่ได้ต้องไปภูเก็ตต่อ ทั้งนี้ ตนจะทำสุดความสามารถให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งที่พูดไว้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยเอาหัวสส. เป็นประกัน
ภายหลังกล่าวจบ นายอนุทิน ได้ถ่ายภาพกับประชาชน และรับมอบดอกไม้พร้อมสร้อยลูกปะคำ ให้นายกฯ เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางต่อไป จ.ภูเก็ต