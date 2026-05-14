ณัฐพงษ์ ให้คำมั่นทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้าน จะสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการครอบงำ-แทรกแซง เร่งเดินหน้า แก้ รธน.ตามเจตนารมณ์ประชาชน ทวงถามกฎหมายที่รัฐบาลตีตก
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 14 พ.ค.2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) แถลงภายหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอบคุณเพื่อนสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาทุกคน รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมในงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ในวันนี้
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านฯ ขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่า ตนจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎร ความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้ง
ทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆ ให้ปราศจากการถูกครอบงำ และแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใด โดยตนจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน โดยเร็วที่สุด เพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภาครบถ้วนสมบูรณ์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนสมาชิกรัฐสภา และรัฐสภาในฐานะองค์กร ที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ จะเร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามเจตนารมณ์ของประชาชน ที่ได้ลงประชามติไว้ในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อไหร่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลทำได้โดยเร็วที่สุด คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาล แต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด 60 วันมาแล้ว เป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภา สภาฯโดยพรรคประชาชน หรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วย ยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด จะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้าน คงได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 15 พ.ค. พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้อภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มี และวันที่ 15 พ.ค. จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีทวงถามรัฐบาลว่า กฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ เหตุใดรัฐบาลถึงตีตก ไม่นำกลับมาพิจารณาต่อ หลังจากค้างอยู่ในสภาฯชุดที่แล้ว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่าง และความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวดหนึ่ง และหมวดสองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คงมีการหารือกันอยู่แล้ว แต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไป