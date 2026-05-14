เพื่อไทย ประชุม สส. กำชับ ร่วมอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แก้ปัญหาประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ คาดไม่เกิน 2 สัปดาห์รู้ผลคำวินิจฉัยศาล
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 14 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา มีการประชุมพรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม รองหัวหน้าพรรค และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรค
นายจุลพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาทว่า แม้ขณะนี้จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความ แต่อำนาจบังคับของพ.ร.ก. มีผลสำเร็จแล้ว ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร เข้าใจว่าประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัย
หากศาลวินิจฉัยอย่างไรก็จะกลับมาที่รัฐสภาเพื่อให้สส.และสว. พิจารณาอนุมัติ ดังนั้น ถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้ว
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของพ.ร.ก.นั้น มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่ง แต่ได้จำนวนน้อย แต่ก็มีกลไกดูงบประมาณตรงส่วนอื่น ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึง และความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งการทำคนละครึ่ง และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ต้องรีบดำเนินการ
สิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาฯ จึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปราย ติติง เสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่วนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วน ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็พร้อมเดินไปด้วยกัน ในการอนุมัติพ.ร.ก. ทั้งนี้ ตนเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณา และคาดว่าคงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่ร่างพ.ร.ก.จะกลับมาที่สภาฯ
ด้านนางมนพร กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องคัดค้าน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านและขณะนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในอดีตจะต้องรอคำวินิจฉัยประมาณ 20 วัน ซึ่งต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเช่นไร เพื่อให้ประธานสภาฯ นำกลับมาบรรจุเป็นระเบียบวาระ
นางมนพร กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยได้รับการจัดสรรเวลาอภิปราย 40 นาที โดยจะมีสส.เข้าชื่ออภิปราย 6 คน โดยกรอบอภิปราย เราจะต้องเห็นด้วยกับพ.ร.ก.ดังกล่าว การอภิปรายจะต้องชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งบอย่างคุ้มค่าท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ โดยเงิน 2 แสนล้านบาทแรก จะเป็นงบเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และอีก 2 แสนล้านบาท เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงาน