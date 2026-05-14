สส.ปชป. จี้ พาณิชย์ คุมค่าธรรมเนียม แพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพ่อค้าแม่ค้าถูกรีดกำไรหนัก ยกเคส อินฟลูดัง ขายได้ 2.1 ล้าน ต้องจ่ายถึง 7 แสน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประะานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระ ได้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อน

โดยนายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ หารือถึงทิศทางและมาตรการของรัฐในการเข้าไปกำหนดค่าจีพี หรือค่าธรรมเนียม ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ว่า ตอนนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวบ้านที่หากินในโลกออนไลน์

ต้องยอมรับในปัจจุบันการหากินในโลกออนไลน์ คือ เส้นเลือดใหญ่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของไทย แต่ปัญหาที่ตามมาต่อการเติบโตของโลกออนไลน์ คือ เพดานของค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ของแพลตฟอร์มต่างๆ โดยที่รัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้เลย

นายจูรี กล่าวว่า ค่าธรรมเนียม หรือค่าจีพี ที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บนั้น แท้จริงแล้วก็คือ “ค่าที่” หรือ “ค่าหัวตลาด” ที่ผู้ค้าต้องแบกรับสมมติชาวบ้านขายของได้ 100 บาท วันนี้ต้องแบ่งให้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มถึง 30 บาท ขายได้ 1 ล้านบาท ต้องให้แพลตฟอร์มไป 3 แสนบาท จากเดิมขายฟรี

ในฐานะที่ตนอยู่กับออนไลน์และหากินมาตั้งแต่แรก เมื่อก่อนเก็บแค่ 2-3% แต่เดี๋ยวนี้เรียกเก็บสูงขึ้นเรื่อยๆ ขายได้เท่าไหร่ กำไรทั้งหมดไปกองอยู่ที่แพลตฟอร์ม

“เหมือนคุณแพรรี่ ขายได้ 2.1 ล้านบาท แต่ต้องจ่ายให้แพลตฟอร์มถึง 7 แสนบาท ซึ่งเราควบคุมอะไรไม่ได้เลย นี่คือปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นจะส่งผลมากกว่าผู้ค้า คือ ผู้บริโภค เมื่อขายได้กำไรน้อยก็ต้องเป็นลดต้นทุน ทำให้วัตถุดิบราคาต่ำลง เพื่อให้เขามีกำไรเพดานมากขึ้นและจะเป็นหนักไปเรื่อยๆ ในวันข้างหน้า” นายจูรี กล่าว

นายจูรี กล่าวต่อว่า ขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ว่า ถ้าท่านสามารถทนเห็นบรรดาผู้ค้าออนไลน์ ผู้ค้า OTOP ต่างๆ ค่อยๆ เจ๊งหรือล้มไปทีละรายได้ ท่านก็ไม่ต้องทำอะไรเลย

แต่ถ้าท่านทนไม่ได้ และไม่อยากให้ภาพนี้เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ วันข้างหน้า และเป็นปัญหาที่ใหญ่มากท่านจะต้องเข้าไปควบคุมค่าจีพีหรือค่าธรรมเนียมในแพลตฟอร์มต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรม ตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์และประเภทสินค้า

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