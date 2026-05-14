โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เปิดทำเนียบฯ พรุ่งนี้ ภายใต้งาน “ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง” ชี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน หวังภาคเอกชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงงาน “ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง” ว่า จะมีขึ้นในวันที่ 15 พ.ค. เวลา 17.00 – 20.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ

เป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกัน เพราะภาคเอกชนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำใหเป้าหมายทางเศรษฐกิจบรรลุผลได้

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่นายกฯ และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังเอง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาครัฐกับเอกชนต้องไปด้วยกัน รวมถึงการขับเคลื่อนงานทุกด้านรัฐต้องรับฟังเสียงทุกภาคส่วน รัฐบาลจะอธิบายตอบทุกข้อสงสัย

แต่หลักๆ คือการรับฟังผู้ประกอบการว่ามีข้อกังวลหรือต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติม โดยภาพรวมงานที่จะมีขึ้นได้รับความสนใจจากภาคเอกชนทั่วประเทศ

สำหรับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน 10 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มการเงิน เกษตรและอาหาร ยานยนต์ พลังงาน ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ โรงแรมและท่องเที่ยว ค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี

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