เอกนิติ แจงปม ทุนเทา นั่งกรรมการบริษัทน้ำมัน ออกกฎใหม่คุมเข้ม ยัน ถ้าผลสอบชี้ ประธาน ก.ล.ต. ผิด ดำเนินการถอดถอนแน่ กำชับทำงานโปร่งใส
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 14 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา ในการปะชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา
โดยนายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรณีบริษัทโรงกลั่นน้ำมัน ให้กลุ่มทุนเทาเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อปี 2568
ด้าน นายเอกนิติ ชี้แจงว่า ในส่วนของราคาน้ำมันที่ คตร. ดำเนินการได้พิจารณาค่าการกลั่น นำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. มีข้อสรุปว่าพบค่าการกลั่นที่มีผลประโยชน์ส่วนเกินจริง และมีข้อเสนอให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินนั้นมาดูแลประชาชนและทำระบบให้โปร่งใส โดยปรับค่าการกลั่นลงและประเมินผลต้นทุนจริง หลังจากที่ค่าน้ำผันผวนต้องทำอย่างตรงไปตรงมา
และมติ ครม. ให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน รับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. โดยลดค่าการกลั่นส่วนเกินเดือน มี.ค. ลง 2 บาทต่อลิตร และเดือน พ.ค. เราเอาต้นทุนจริงในเดือนเม.ย. ก็ลดค่าการกลั่นไปแล้ว 5 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า ส่วนการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท วิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนปี 2540 ที่เป็นวิกฤตค่าเงิน ทุนสำรองหมด หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่เป็นวิกฤตในสหรัฐฯ กระทบการส่งออกมาก จีดีพีหดตัว
แต่ปัจจุบันไม่เหมือนครั้งนั้น เพราะเป็นวิกฤตพลังงาน กระทบต้นทุน วิกฤตค่าครองชีพ กระทบกำลังซื้อของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อย จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หากไม่หยุดจะแก้ยากขึ้น
นายเอกนิติ กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็น ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานอิสระ ที่มีการกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งตนให้นโยบายกำชับ ก.ล.ต. โดยเรื่องบริษัทบางจาก กระทรวงการคลังถือหุ้น 16% ผ่านกองทุนวายุภักดิ์
ทั้งนี้ การกำกับดูแลได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังก็ทำหน้าที่โดยส่งผู้แทนเข้าไปก็เห็นชอบในข้อบังคับนั้นเช่นกัน โดยตนไม่เคยนิ่งเฉย และให้นโยบายกับเลขา ก.ล.ต. ให้เน้นธรรมาภิบาล โปร่งใส ชัดเจน โดยตนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และดูแลสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
“ที่บอกว่ากรรมการบริษัทบางจาก ส่วนของผู้แทนกระทรวงการคลังไม่ทำอะไรนั้น ผมกำชับให้กรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังทำหน้าที่เต็มที่ โดยให้ยืนยันและเปลี่ยนผู้แทนจากบริษัทที่มีปัญหาข้อกฎหมายให้ออกจากบอร์ดชุดย่อยที่สุ่มเสี่ยง และยังให้ผู้แทนกระทรวงการคลังสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ ไม่ให้ผู้แทนบริษัทที่ถูกดำเนินคดีเข้ามายุ่งเกี่ยว” นายเอกนิติ กล่าว
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นประธาน ก.ล.ต. นั้น ตนได้กำชับให้เลขา ก.ล.ต. และปลัดกระทรวงการคลัง ที่เป็นกรรมการ ก.ล.ต. ว่าให้ยึดกฎหมาย เมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมาย เป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธาน ก.ล.ต. เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องทุนเทาได้ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนได้ทำหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบตามกฎหมายอย่างเต็มที่ ไม่ได้นิ่งเฉย