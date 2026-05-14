ปลัดมท. ถกข้อเสนอพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ก่อนชง ครม.สัญจรสงขลา ย้ำมีความสอดคล้องเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อปชช.
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวมัทนา เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสราวุธ สุขรื่น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีดำริเมื่อครั้งลงพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อช่วงปลายปี 2568 ให้มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เป็นครั้งแรกของรัฐบาลที่จ.สงขลา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีตลอดจนส่วนราชการและภาคเอกชนได้ร่วมกันในการเสนอแผนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดบทเรียนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมความเข้มแข็งและความมั่นคงของระบบการเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปี 2568 ตลอดจนในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้มีความครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งการนำเสนอข้อเสนอและโครงการควรมีความสอดคล้องเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ กำหนดเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2569 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย.ณ จ.สงขลา ด้วยการจัดการประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในวันนี้แล้ว ทางสภาพัฒน์ สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย จะลงพื้นที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อให้ความเห็นและข้อสังเกตในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้มีความพร้อมและมีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะมีการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นประธานการประชุมฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล
จากนั้นในวันที่ 8 มิ.ย.จะเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ก่อนจะมีการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กรอ.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 9 มิ.ย.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
ด้านนายไกรศร กล่าวว่า การนำเสนอข้อคิดเห็นและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต้องสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจ 2.การต่างประเทศและความมั่นคง 3.สังคม 4.ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม และ 5.การบริหารจัดการส่วนราชการให้มีความทันสมัย ซึ่งส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนเกิดประโยชน์ทั้งในมิติการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ด้านนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้นำเสนอร่างประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงการสำคัญที่มีความพร้อมภายใต้กรอบวงเงินสนับสนุน 50 ล้านบาท ด้วยแนวทาง 1.การพัฒนาการเตรียมความพร้อมเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่น 2.ยกระดับมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว และส่วนที่ 2 ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน ด้วยกรอบการพัฒนา
1.การเตรียมความพร้อมเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่น และ 2.ยกระดับมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว และมีข้อเสนอเชิงนโยบาย 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการนำร่องนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2.โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟ และระบบท่อ เพื่อการขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทางเซาเทิร์นซีบอร์ด 3.โครงการศูนย์ส่งออกผลไม้เบ็ดเสร็จภาคใต้ ด่านศุลกากรอำเภอสวี 4.โครงการจัดหาเรือกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.โครงการยกระดับเมืองไมซ์ ภาคใต้ตอนบน เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ 6.โครงการประกาศพื้นที่ Medical Hub เพื่อเป็นศูนย์การบริการทางการแพทย์และ Wellness พื้นที่ภาคใต้ตอนบนและรองรับ SEC การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต และ 7.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ/โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef ซึ่งจะได้นำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายรัฐบาล และขั้นตอนที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีเนื้อที่ 40,564 ตร.กม. 25,352,500 ไร่ ประชากร 5,069,919 คน GRP : 908,950 ล้านบาท/+8.49% GDP per capita 167,789 บาท รายได้การท่องเที่ยว 195,263 ล้านบาท และรายได้ภาคการเกษตร 236,855 ล้านบาท