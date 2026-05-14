ไม่เป็นความจริง! โฆษกรัฐบาล ชี้ เฟกนิวส์แชร์ สำนักเลขาธิการครม.เตรียมเสนอ วันหยุดพิเศษ เดือนมิ.ย.และก.ค. วอนอย่าเชื่อข่าวเท็จ ย้ำยังไม่มีประกาศหยุดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2569 กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูล อ้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ในเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. 2569 นั้น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณา เสนอ หรือมีมติของครม.ในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อ เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้าง และให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ โดยตรวจสอบได้จาก สลค.

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