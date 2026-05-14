นายกฯ เรียก ผบ.ตร. ถกแก้ปัญหานอมินีต่างชาติ รุกหาดฟรีดอม เกาะพะงัน ลั่นต้องจัดการให้สิ้นซาก ย้ำตำรวจต้องใช้กฎหมาย คุมเข้มสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เรียก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง
หลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยให้รถไปรับที่ด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเดินทางออกไป
ขณะที่ พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า วันนี้นายกฯ ได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมาย ทั้งหาดฟรีดอม ที่ จ.ภูเก็ต และเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวต่อว่า นายกฯ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการ และดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอม และเกาะพะงัน ที่มีนอมินีต่างชาติ ซึ่งการทำงานจะนำโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. รวมถึงทีมงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจัง โดยนายกฯ ย้ำว่าจะต้องจัดการให้สิ้นซาก
เมื่อถามว่า มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.จิรภพ ยอมรับว่ามีบ้าง เพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้นายกฯ กำลังดำเนินการอยู่
เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอข้อเสนออะไรหรือไม่ พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร. มีการพูดคุยรายละเอียดกันอยู่ตลอด