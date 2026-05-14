ภราดร เผย ภท.เตรียมถกร่างแก้รธน. ให้ที่ประชุมพรรคเคาะ 19 พ.ค. ก่อนชงสภาฯ แจงเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างเดิม ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งซ้ำ จนถูกตีตกร่างในวาระ 3 เสียเวลาเปล่า
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในรัฐสภาชุดที่ผ่านมาว่า ในมุมของรัฐบาล การไม่ยืนยันเป็นเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาฯ ที่ผ่านมา เคยเป็นเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การยุบสภา เนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องการตัดอำนาจ สว. 1 ใน 3 ในการให้ความเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
“หากรัฐบาลยืนยันร่างกลับไป อาจคาดการณ์ได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาฯ คงไม่ต่างจากเหตุการณ์ก่อนยุบสภา และเชื่อว่าวาระ 3 ก็คงไม่สามารถโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ส่งผลให้เสียเวลา เพราะจะไม่สามารถเสนอญัตติที่มีลักษณะเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมเดียวกัน และอาจทำให้เจตนารมณ์ของผู้ที่ออกไปทำประชามติเสียไป” นายภราดร กล่าว
นายภราดร กล่าวว่า เมื่อมีสภาฯ ชุดใหม่ จึงเป็นเหตุอันชอบธรรมที่ สส.และพรรคการเมืองจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ โดยพรรคภูมิใจไทยจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพรรคในวันที่ 19 พ.ค. ซึ่งขณะนี้ได้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้ว
หากที่ประชุมพรรคเห็นชอบ ก็จะใช้รายชื่อ สส.ของพรรคจำนวน 192 คน เสนอร่างแก้ไขเพียงพรรคเดียว เนื่องจากมีจำนวนเพียงพอตามเงื่อนไข 1 ใน 5 ของสส.
ทั้งนี้ เนื้อหาหลักของร่างใหม่ จะไม่นำประเด็นปัญหาในร่างเดิมกลับมาเขียนไว้ เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันและเดินหน้าต่อได้ พร้อมกำหนดให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการคัดเลือกผ่านกลไกรัฐสภา โดยเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้ามา