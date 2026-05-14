เอกนิติ ชี้ฝ่ายค้านยื่นศาลรธน. ไม่กระทบพ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ลั่นเดินหน้าต่อ ต้องบรรเทาวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปรียบเหมือนให้ยาคนป่วย ปัดเอื้อประโยชน์นายทุน
เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 14 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานสภาฯ ส่งศาลธรรมนูญวินิฉัยว่า การตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่ว่า
เรายืนยันว่าการตราพ.ร.ก. เป็นความจำเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะวันนี้ชัดเจนว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั้งโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย เป็นวิกฤตที่เกิดจากสงครามที่ยังไม่จบ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก
จนลามมาสู่วิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้น และกำลังจะลามมาสู่วิกฤตต้นทุน ซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากเศรษฐกิจติดลบแต่มาจากเงินเฟ้อในไตรมาสแรก ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 2.9 เปอร์เซ็นต์ และต่อไปจะกระทบกับค่าครองชีพและปากท้องประชาชน
จึงต่างจากที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต ตนขอเน้นย้ำว่าวิกฤตในอดีตซึ่งก็ผ่านมาทุกวิกฤต เช่น ปี 2540 วิกฤตต้มยำกุ้ง เกิดจากค่าเงิน ที่ทุนสำรองของเราหมดต้องลอยตัวค่าเงินบาท และวิกฤตธนาคารที่แบงก์ล้ม ที่มองว่าเป็นวิกฤตของคนรวยล้มบนฟูก ส่วนปี 2552 เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐ การส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบ
นายเอกนิติ กล่าวว่า พ.ร.ก.ที่ออกมา เพื่อดูแลปากท้องประชาชน ส่วนที่ทักท้วงว่านำเงินมาเยียวยา แล้วทำไมต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนั้น ขออย่าไปมองวงเงินแยกเป็น 2 แสนล้านบาท กับ 2 แสนล้านบาท เพราะเงินทั้งหมดจะเยียวยาทั้งคู่ และที่ต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกัน เป็นการยิงนัดเดียวได้นกสองตัว
วันนี้เมื่อต้นทุนสูงขึ้นหากปล่อยต่อไป ธุรกิจอาจถูกกระทบ กำไรลดลงหรือขาดทุนคนอาจตกงาน พ.ร.ก.ฉบับนี้ จึงเหมือนยาที่ออกมาช่วยบรรเทาให้คนแข็งแรงขึ้น จะบอกให้รออีก 5 เดือน แล้วค่อยกินยาตรงนั้นคงไม่ใช่ การให้ยาวันนี้กว่าจะออกฤทธิ์ได้ผล อาจใช้เวลา 4, 5, 6, 7เดือน จึงต้องกินยาวันนี้
นายเอกนิติ กล่าวว่า ตัวอย่าง กรณีวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบให้ค่าไฟสูงขึ้น เราควรจะเปลี่ยนผ่านให้เป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่ตอนนั้น เวลานี้การช่วยให้ติดโซลาร์เซลล์ ให้รถขนส่งไปใช้ไบโอดีเซล เป็นการลดค่าครองชีพ ลดค่าไฟ และยังแก้ปัญหาระยะยาว
เราจึงรอเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ ย้ำว่าควรทำตั้งแต่ 3 ปีที่แล้วด้วยซ้ำ เพราะยังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบเมื่อไหร่และมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีก แล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่ 2 ให้รอเวลาอีก 5 เดือน คงไม่ได้ เราต้องช่วยตั้งแต่วันนี้ เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ หันมาใช้พลังงานสะอาด ไอโอดีเซล ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตปาล์ม มันสำปะหลังและอ้อย จะได้ประโยชน์ไปด้วย
“ผมมั่นใจว่าเราออกแบบพ.ร.ก.มาครบถ้วน พร้อมรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะคนป่วยวันนี้ต้องให้ยาวันนี้ ไม่ใช่รอเวลา 4-5 เดือน เพื่อรองบประมาณปี 2570 จะไม่ทัน” นายเอกนิติ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านติดใจเรื่องงบที่ใช้เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เกรงว่าจะไปเอื้อนายทุนมากกว่า นายเอกนิติ กล่าวว่า มั่นใจว่าไม่ช่วยนายทุน และไม่ใช่การตีเช็คเปล่า พ.ร.ก.ทุกฉบับเขียนกลไกไว้ชัดเจน มีคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งตนเน้นเรื่องความโปร่งใส และจะให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างว่าได้พิจารณาอะไรไป
ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดของโครงการ จึงให้กระทรวงต่างๆ เสนอเข้ามา โดยมีเงื่อนไขต้องช่วยและเยียวยาประชาชนให้ตรงเป้า ช่วยการเปลี่ยนผ่าน รวมถึงปฏิรูปหลังวิกฤต ให้ฟื้นกลับมาได้ดีขึ้น จึงมีโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแรงงาน เช่น ไทยช่วยไทยพลัส
นอกจากบรรเทาผลกระทบแล้วจะสอนทักษะด้วย และยังช่วยทำให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งสินเชื่อของรัฐได้ง่ายขึ้นเพื่อลดการกู้นอกระบบ และให้เอกชนร่วมนำเสนอโครงการได้ด้วยเพื่อช่วยกัน ขอย้ำว่าโครงการต่างๆเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการอนุมัติปกติ
ส่วนที่ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยจะกระทบกับโครงการต่างๆ ที่จะออกมาหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า ต้องรอการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ พ.ร.ก.ฉบับนี้ ประกาศลงในราชกิจจา ให้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว เราก็ดำเนินไปตามขั้นตอนปกติ และต้องชี้แจงไปว่าพ.ร.ก.มีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน ช่วยเปลี่ยนผ่านและลดค่าครองชีพ ในระยะยาวอีกด้วย