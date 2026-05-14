พรรคเศรษฐกิจ เตรียมเปิดตัว บิ๊ก ช. อดีตนายตำรวจดัง ลงชิงผู้ว่าฯกทม.
วันที่ 14 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวของ พรรคเศรษฐกิจ ในการเตรียมส่งผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังมีกระแสข่าวในแวดวงการเมืองว่า พรรคกำลังจะเปิดตัว “บิ๊กเนม” จากสายสีกากี เข้าสู่สนามเลือกตั้งเมืองหลวง
ก่อนหน้านี้ ชื่อที่ถูกจับตามองอย่างหนักคือ บิ๊ก จ. อดีตนายตำรวจระดับสูง ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่พรรคเศรษฐกิจให้ความสนใจ และอาจถูกวางตัวเป็นไพ่ใบสำคัญในศึกผู้ว่าฯ กทม. ครั้งหน้า
ล่าสุด แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ทิศทางดังกล่าวมีการขยับหมาก แล้ว โดยบุคคลที่มีแนวโน้มจะถูกเปิดตัวแทน กลับกลายเป็น “บิ๊ก ช.” อดีตนายตำรวจใหญ่ที่เคยผ่านงานการเมืองมาแล้ว และมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นอยู่ในแวดวงสีกากีระดับสูง
แหล่งข่าวระบุว่า การปรากฏชื่อของ บิ๊ก ช. ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีการพูดคุยกันภายในอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แรงสนับสนุนจาก บิ๊ก จ. ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนั้น ยังคงมีอยู่ แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามด้วยตนเองก็ตาม
“เดิมคนข้างนอกมองไปที่ บิ๊ก จ. กันแทบทั้งหมด แต่ไพ่ที่พรรคถืออยู่จริงอาจเป็นอีกใบหนึ่ง บิ๊ก ช. เป็นคนที่มีทั้งประสบการณ์งานราชการ งานการเมือง และมีเครือข่ายที่ไม่ธรรมดา ส่วนแรงหนุนจากเพื่อนร่วมรุ่นอย่าง บิ๊ก จ. ก็ยังไม่ได้หายไปไหน” แหล่งข่าวกล่าว
สำหรับ บิ๊ก ช. ถือเป็นอดีตนายตำรวจระดับสูงที่คนในวงการรู้จักกันดี เคยผ่านตำแหน่งสำคัญในนครบาล ก่อนขยับเข้าสู่สนามการเมืองหลังเกษียณราชการ จึงถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีทั้งภาพลักษณ์ด้านการบริหาร ความมั่นคง และประสบการณ์เชิงการเมืองอยู่ในตัวเดียวกัน
ขณะที่ บิ๊ก จ. ซึ่งถูกพูดถึงในระลอกแรกนั้น เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ บิ๊ก ช. และยังคงถูกจับตาว่า อาจมีบทบาทในฐานะแรงสนับสนุนทางอ้อมให้กับการเดินหมากของพรรคเศรษฐกิจในสนามกรุงเทพฯ ครั้งนี้
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้คนการเมืองเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า พรรคเศรษฐกิจอาจกำลังใช้ยุทธวิธีสับขาหลอก ปล่อยให้กระแสวิ่งไปที่ชื่อหนึ่ง ก่อนเปิดหน้าไพ่ตัวจริงในช่วงจังหวะที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ พรรคเศรษฐกิจยังไม่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวในพรรคยืนยันว่า กระบวนการพูดคุยอยู่ในช่วงใกล้ตกผลึก และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ชื่อของ “บิ๊ก ช.” อาจกลายเป็นข่าวใหญ่ทางการเมืองของเมืองหลวงในระยะต่อไป.
สำหรับ บิ๊กช. คาดว่าน่าจะเป็น พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช อดีตผบช.น. และอดีตเลขาธิการพรรคไทยภักดี