“รมว.สุชาติ” สั่งด่วน คพ.–อุทยานฯ–ป่าไม้ ชี้แจงข้อเท็จจริงปมข่าวหน่วยงานรัฐถูกอ้างมีมูลค่าสินบนสูง พร้อมรายงานผลโดยเร็ว ย้ำโปร่งใส ตรวจสอบได้
วันที่ 14 พ.ค.69 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการด่วนไปยังหน่วยงานในสังกัดที่ปรากฏเป็นข่าว ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียด ภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามี “มูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด” จากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริต
ทั้งนี้ ข่าวดังกล่าวอ้างถึงการเปิดเผยของ นายธนวรรธน์ ซึ่งระบุว่า หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ตามลำดับ
นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง หากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
พร้อมกันนี้ ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบราชการ และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสุชาติ ชมกลิ่น ย้ำว่า กระทรวงฯ จะไม่เพิกเฉยต่อทุกประเด็นที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐ