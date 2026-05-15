นายกฯ เรียก เลขาฯสภาพัฒน์รายงาน สภาพเศรษฐกิจไตรมาสแรก ก่อนเปิดทำเนียบรัฐบาล คุย 35 เจ้าสัว ฟังข้อเสนอร่วมขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 08.50 น. และสักการะองค์นรสิงห์ บริเวณระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ตามปกติ

ก่อนเรียก นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เข้าพบเพื่อรายงานสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยช่วงไตรมาสแรกของปี 2569

ก่อนที่เวลา 17.00 น วันนี้ (15 พ.ค.) จะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า 35 คน เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ภายในงาน “ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

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