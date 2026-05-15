หอการค้าไทย-ภาคเอกชน จี้รัฐบาล แก้คอร์รัปชั่น ยกระดับโปร่งใส หวังเข้า OECD ให้ได้ แนะ ดูแลกลุ่มเปราะบาง ลั่น “บ้านเมืองเป็นแบบนี้ เอกชนไปไม่ไหวแล้ว”
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน “Zero corruption: กกร. และเพื่อนไม่ทน” ว่า วันนี้สภาหอการค้าไทยและกลุ่มเพื่อนไม่ทน ขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งได้มอบหมายให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ เป็นตัวแทนรับข้อเสนอจากภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อน
โดยประเด็นหลักที่จะหารือจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพราะเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องการเห็นการทำงานที่เอาจริงเอาจังและเป็นรูปธรรม เพราะขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ซึ่งประเทศไทยต้องพยายามเข้าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ให้ได้ เพราะหากเข้าไม่ได้จะเหนื่อย ซึ่งขณะนี้เราเรตติ้งต่ำมาก จึงต้องพยายามดึงเรตติ้งขึ้นมาให้ได้
เมื่อถามถึงข้อเสนอที่จะเสนอต่อรัฐบาลในวงประชุม “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง” เย็นนี้ นายพจน์ กล่าวว่า ข้อเสนอนั้นมีอยู่แล้ว แต่ขอให้รอการพูดคุยเสร็จสิ้นก่อน
ขณะที่ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า มีประเด็นหลายอย่างในสภาวะวิกฤตแบบนี้ เราต้องเร่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และต้องการผลักดันเรื่องแอนตี้คอร์รั่ปชัน สร้างความโปร่งใส
เมื่อถามว่า ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐบาลต้องพุ่งเป้าไปที่ใดเป็นอันดับแรก นางพิมพ์ใจ ระบุว่า ต้องดูกลุ่มเปราะบางก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญมาก
ด้าน นายพจน์ กล่าวเสริมว่า กลุ่มเปราะบางถือเป็นกลุ่มหนึ่ง ส่วนประเด็นที่นายกฯ จะรับฟังจาก CEO ทั้งหลาย คือ เรื่องภาวะเศรษฐกิจ ภาคเอกชนจะมีข้อเสนออะไรที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วน
การที่ภาคเอกชนมาพบรัฐบาลในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะรัฐกับเอกชนต้องทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวก กำหนดนโยบาย แต่ขับเคลื่อนจริง คือ เอกชน เพราะทราบว่าปัญหาอยู่ตรงไหน
จากนั้นในการหารือ นายพจน์ กล่าวว่า จากที่ได้ประชุมร่วมกันไปเมื่อเดือน พ.ค. 2568 เอกชนมองว่าคงไปไม่ไหวถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ เพราะมีแต่คนบ่นกันเยอะเห็นได้จากตามข่าว จึงได้พูดคุยกันว่าจะต้องมาหารือกันเพราะการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องอันตรายมาก
จากการพูดคุยหลายเครือข่ายและสมาคมต่างๆ ทุกคนพยายามช่วยกันรณรงค์ แต่มีการยุบสภาไปก่อน ทำให้เมื่อเดือนม.ค. 2569 เราจึงเร่งทำเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และทำแบบสำรวจการซื้อเสียง ซึ่งกลายเป็นประเด็นใหญ่ มหาลัยหอการค้าไทยก็ทำร่วมกับ TDRI และมีผลสำรวจออกมา ยืนยันว่า เรารายงานตามผลสำรวจไม่ได้คิดเอาเอง โดยเฉพาะสอบเรื่องการติดสินบนที่เมื่อวาน (14 พ.ค.) เพิ่งแถลงข่าวไป