เท้ง จี้ รัฐบาลตอบให้ชัดหลังปัดตก กม.หลายฉบับ ถามอำนาจพิจารณากฎหมายอยู่ที่รัฐบาลหรือรัฐสภา เหน็บไปคุยหลังบ้านมาแล้วถึงมั่นใจว่าทั้ง 34 ฉบับที่ส่งกลับมาจะผ่าน อัดกติกาสูงสุดของประเทศกำลังเป็นฐานอำนาจรัฐบาล-ระบอบสีน้ำเงิน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 ที่มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม วาระเรื่องด่วนคือการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายว่า ขอบคุณที่ ครม.มีมติยืนยันกฎหมายทั้ง 34 ฉบับกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดบ้างที่เราจะเดินหน้าต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยากตั้งคำถามถึง ครม. คือเรื่องของหลักการที่ใช้พิจารณาว่ากฎหมายฉบับใดบ้างที่จะถูกส่งกลับมาหรือไม่ถูกส่งกลับมา
ตนอยากได้ยินคำชี้แจงที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าท่านมีหลักคิดอะไร มีเหตุผลอะไรที่ปัดตกไม่ยอมให้กฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ไม่ว่ากฎหมาย PRTR ร่างพ.ร.บ.โรงงาน ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ดิน ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ให้กลับเข้ามาสู่การพิจารณาในรัฐสภา รวมถึงร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร ที่ถูกปัดตกเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ตนได้ยินนายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ออกมาให้เหตุผลว่า รัฐบาลมีความเห็นว่าหากส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ค้างท่ออยู่ในสภาชุดที่แล้วกลับมา อย่างไรก็คงไม่ผ่านรัฐสภาแห่งนี้ เพราะมีเพื่อนสมาชิกบางส่วนไม่เห็นด้วย
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อยากตั้งคำถามต่อรัฐบาลว่า อำนาจพิจารณากฎหมายอยู่ที่รัฐบาลหรืออยู่ที่รัฐสภา รัฐบาลสามารถคิดแทนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาได้จริงหรือ
หากท่านใช้วิธีเดียวกันกับการปัดตกร่างรัฐธรรมนูญ โดยบอกว่าส่งกลับมาอย่างไรก็ไม่ผ่าน จึงขอตั้งคำถามกลับไปอีกว่า 34 ฉบับในวันนี้ที่ ครม.มีมติส่งกลับมา ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าทั้ง 34 ฉบับจะได้รับมติเห็นชอบจากรัฐสภา หรือ 34 ฉบับเหล่านั้น ท่านได้พูดคุยหลังบ้านหมดแล้วทั้งสภาล่างและสภาบนว่าวันนี้อย่างไรก็ผ่านสภาแน่นอน จึงมั่นใจแน่นอนว่าส่งกลับมาอย่างไรก็ผ่าน จึงเลือกที่จะส่งกลับมาในวันนี้
“สิ่งหนึ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย ผมไม่ได้อยากฟังคำตอบจากตัวแทนกฤษฎีกา แต่ผมอยากฟังคำตอบจากรัฐบาล ว่า ท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะเลือกหยิบหรือไม่เลือกหยิบกฎหมายใดให้กลับมาพิจารณาในสภาแห่งนี้ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พวกผมมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ากติกาสูงสุดของประเทศในขณะนี้ กำลังเป็นฐานอำนาจให้กับรัฐบาล ให้กับระบอบสีน้ำเงินของท่านหรือไม่ ผมคิดว่านี่เป็นคำถามใหญ่และสำคัญที่ผมอยากฟังคำตอบจากตัวแทนของครม.ให้มาตอบชี้แจงในวันนี้มากกว่าคำตอบทางเทคนิคกฎหมาย” นายณัฐพงษ์ กล่าว