‘ไอซ์ รักชนก’ นั่งประธาน ‘กมธ.ติดตามงบฯ’ เปิดรายชื่อ 15 ตำแหน่งในคณะ เตรียมแสดงวิสัยทัศน์และแผนงานในครั้งหน้า ‘ชาดา‘ เป็นประธานที่ปรึกษา ติดภารกิจ แจ้งลาประชุม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา ในการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก วาระเลือกประธานกรรมาธิการ และตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการ โดยมี นายประวัติ ทองสมบูรณ์ สส.มหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุดในกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุม และดำเนินการเลือกตั้งประธาน กมธ.
จากนั้น นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้เสนอชื่อตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
- น.ส.รักชนก ศรีนอก ตำแหน่งประธานกรรมาธิการ
- นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่หนึ่ง
- นายสมบัติ ยะสินธุ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่สอง
- นายพชร จันทรรวงทอง ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่สาม
- นายริสุทธิ์ ตันตินันท์ ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่สี่
- นายทรงศักดิ์ มุสิกอง ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่ห้า
- นายปราชญา หงอกชัย ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่หก
- นายสุรทิน พิจารณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการคนที่เจ็ด
- นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ตำแหน่งกรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
- นายเซวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
- นายประวัติ ทองสมบูรณ์ ตำแหน่งกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
- นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ตำแหน่งกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
- นายพัฒนา สัพโส ตำแหน่งกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
- นายวิทวัส ไตรสรณกุล ตำแหน่งโฆษกคณะกรรมาธิการ
- นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดี์ ตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการ
จากนั้น น.ส.รักชนก ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประธาน กมธ. และกล่าวในช่วงต้นว่า ตนจะแสดงวิสัยทัศน์และแผนงาน ในฐานะประธาน กมธ.ในรอบหน้า ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาดา ได้แจ้งติดภารกิจ จึงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย