เปิดรายชื่อ 34 เจ้าสัว 34 เอกชนยักษ์ใหญ่ เตรียมหารือรัฐบาลเย็นนี้ ร่วมหาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และคณะรัฐมนตรี เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า 35 คน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความความคิดเห็น ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 17.00 น. โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย

3 สถาบัน กกร. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

​1.นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์: ประธานกรรมการหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

​2.นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

​3. นายผยง ศรีวณิช: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

​4. นายชัย อรุณานนท์ชัย: ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กลุ่มสถาบันการเงิน

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ส่งนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

​2. นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย

​3. นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ กรรมการ Chief Executive Officer, กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

​1. นายธนินท์ เจียรวนนท์: ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

​2. นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

​3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่ง นายโสภณ ราชรักษา : Executive vice President,Thai Beverage Public Company Limited

​4.นางวราภรณ์ โอสถานุพันธ์: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

​1. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

​2. นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง : Country Manager ประเทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

1. นายกลินท์ สารสิน: ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

​2. นายอิสรภาพ อู่โชตนานันท์: กรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

​3. นายครรชิต ไชยสุโพธิ์: รองประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

4. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

​1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

​2.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

​3.นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

​1. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์: นายกสมาคมโรงแรมไทย

​2. นายชนินทธ์ โทณวณิก: ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ส่งนางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำประเทศไทย (ภาคกลางและภาคใต้) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด มหาชน

กลุ่มธุรกิจสุขภาพ (Healthcare & Wellness)

​1. แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

​1.นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช: นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

​2.นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม: กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

​3.นายปลิว ตรีวิศวเวทย์: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นิคมอุตสาหกรรม)

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล: ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

​1. นายณพพงศ์ ธีระวร: ประธานสมาพันธ์ SME ไทย

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

​1.นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล: กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

​2.นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

1.นายเวทิต โชควัฒนา: รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

​2. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

​3. นายทศ จิราธิวัฒน์: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

​4. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

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