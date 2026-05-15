รมว.กลาโหม ปลื้ม 24 พลทหาร จบ ปวช.-ปวส.รุ่นแรก ต้นแบบขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สู่ทหารอาสา ลั่นความสำเร็จ‘ปฏิญญาร้านลาบ’
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พลทหาร จำนวน 24 นาย แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 นาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 23 นาย
โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าOนครราชสีมา และ พล.ท.วีรยุทธ์ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน
รมว.กลาโหม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกำลังพล และได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น ให้ดำเนินการประสานงาน
ต่อมาเมื่อดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมลงนามกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ “1 กองบัญชาการ 1 สถานศึกษา พัฒนาคน พัฒนากองทัพ พัฒนาชาติ”
พล.ท.อดุลย์ กล่าวอีกว่า ผลจากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้กำลังพลมีโอกาสมากกว่าการเป็นทหารเพียงอย่างเดียว โดยโอกาสแรก คือการได้พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจจากการฝึก มีความเข้มแข็ง รวมถึงปลูกฝังความรักชาติ
ส่วนโอกาสที่สอง คือการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่อีกหนึ่งโอกาสสำคัญ คือการได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย และมีอาชีพที่มั่นคง
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างร่วมรับประทานอาหารกับอธิการบดีที่ร้านลาบแห่งหนึ่ง จึงเรียกความสำเร็จในวันนี้ว่า “ปฏิญญาร้านลาบ” และรู้สึกภาคภูมิใจที่แนวคิดดังกล่าวเริ่มออกดอกออกผล จนมีพลทหารได้รับประกาศนียบัตรเป็นรุ่นแรก อีกทั้งโครงการนี้เป็นต้นแบบจะพัฒนาไปสู่โครงการทหารอาสา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ด้านนายโฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า พล.ท.อดุลย์ ได้ผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 2 จนถึงแม่ทัพภาคที่ 2 ก่อนมีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถต่อยอดโครงการได้ทันที เนื่องจากมีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ที่มีมณฑลทหารบกอยู่ในหลายจังหวัด
สำหรับการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการในลักษณะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ทั้งการเรียนในห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดศักยภาพของทหารที่มีระเบียบวินัยอยู่แล้ว ให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม จนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวอีกว่า ผลผลิตจากโครงการ “1 กองบัญชาการ 1 สถานศึกษา” จะเติบโตเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนในอนาคต เพราะเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้และวินัยควบคู่กัน