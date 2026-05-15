ปชป.เคาะแล้ว ส่ง ‘อนุชา บูรพชัยศรี’ ลงชิงผู้ว่าฯกทม. เตรียมเปิดตัว พร้อมโชว์วิสัยทัศน์ บ่ายสอง พรุ่งนี้ เหตุ‘ดร.พิเชษฐ์’ติดสัญญาที่ทำงานเดิม
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้พิจารณาบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แล้ว หลังมีการเปิดตัวแคนดิเดต ในงาน AI Demo doy ซึ่งเป็นงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วย AI ในวันที่ 12 พ.ค ที่ผ่านมา คือนายอนุชา บูรพชัยศรี อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ อดีตผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้ว
และนายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา หรือ ดร.อ๋อง ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand และเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย และผู้บริหาร Google ประเทศไทย รวมถึงเป็นเลขานุการ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่า กทม.
โดยหลังมีการเปิดตัว นายอนุชา และ นายพิเชษฐ ในงานดังกล่าว มีการคาดเดาว่า ว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม.พรรคประชาธิปัตย์ น่าจะเป็น นายพิเชษฐ เพราะมีคุณสมบัติตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่กทม. รวมทั้งเคยบอกไว้ ว่า เป็นคนเคยเฉี่ยวการเมืองมาบ้าง อายุไม่ถึง 60 ปี สามารถประสานงานกับรัฐบาลได้ รวมทั้งนายอภิสิทธิ์ ยังบอกว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านไอที
ล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์ ได้เคาะชื่อนายอนุชา ให้ลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.แล้ว เพราะนายพิเชษฐ ไม่สามารถลงสมัครได้ เนื่องจากติดเงื่อนไขสัญญากับไลน์ แม้พรรคประชาธิปัตย์จะมีการพูดคุยทาบทาม นายพิเชษฐ มาตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง สส. เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาก็ตาม
รวมทั้งยังทาบทามคนนอกหลายคนที่คาดว่าจะสู้กับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.คนปัจจุบันได้ แต่ไม่ได้รับการตอบรับ เพราะคิดว่าสู้นายชัชชาติยาก จึงยังไม่สนใจที่ลงสมัคร ขณะที่อีกหลายคนพร้อมสู้แต่ติดปัญหาเงื่อนไขเรื่องที่ทำงานเดิม
จึงทำให้พรรคฯตัดสินใจเลือก นายอนุชา ที่แม้จะเป็นคนหน้าเก่า แต่เคยเป็น สส.กทม. เขตคลองเตย 2 สมัย และเคยเป็นรองเลขาธิการนายกฯ ปฎิบัติหน้าที่โฆษกปะจำสำนักนายกรัฐมนตรี สมัย พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงคาดว่า น่าจะทำให้ได้ที่นั่ง สก.มากกว่าเดิม จากการเลือกตั้ง ปี 2565 ได้ 9 ที่นั่ง โดยพรรคจะเปิดตัวนายอนุชา และให้แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 16 พ.ค.เวลา 14.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์