ประชุม กมธ.การกฎหมาย นัดแรก ‘โรม’ นั่งประธาน ‘ทวี สอดส่อง-ชูศักดิ์ ศิรินิล’ นั่งที่ปรึกษา เตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 22 พ.ค.นี้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า มีรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรล่าสุด ได้ปรากฏรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกมธ.ชุดดังกล่าว โดยมี นายรังสิมันต์ โรม เป็นประธานกมธ.
สำหรับตำแหน่งรองประธานทั้ง 4 ลำดับ ได้แก่ นายปิยรัฐ จงเทพ (รองประธานคนที่ 1) , นายศุภชัย ใจสมุทร (รองประธานคนที่ 2) , นายองอาจ วงศ์ประยูร (รองประธานคนที่ 3) และ นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี (รองประธานคนที่ 4) มี นายรอมฎอน ปันจอร์ รับหน้าที่เลขานุการฯ
ขณะที่ตำแหน่งโฆษกกมธ.คือ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล และ น.ส.วันทรีธิดา อติชะ นอกจากนี้ ในรายชื่อยังปรากฎบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและกฎหมายเข้าร่วมเป็น กมธ.และที่ปรึกษาอีกหลายท่าน อาทิ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายชูศักดิ์ ศิรินิล และ นายณัฏฐชนน ศรีก่อเกื้อ ฯลฯ
สำหรับ บรรยากาศการประชุมกมธ.กฎหมาย นัดแรก เมื่อเวลา 09.30 ที่ผ่านมา นายรังสิมันต์ โรม ระบุว่า บทบาทของกมธ.ถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดวันและเวลาสำหรับการนัดประชุมในครั้งต่อๆ ไป ทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงบ่าย เพื่อให้การดำเนินงานของ กมธ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามระเบียบวาระ
ทั้งนี้ กมธ.กฎหมาย เป็นกลไกให้ สส. รวมกลุ่มกันตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อศึกษา หรือสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องใดๆ และรายงานให้สภาฯ ทราบภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติของการบริหารประเทศ
ตามมาตรา 129 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ซึ่งสามารถใช้อำนาจ กมธ.ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้เต็มที่ ตลอดจนเรียกเอกสาร ข้อมูล หรือเชิญบุคคลต่างๆ มาชี้แจงได้ ตั้งแต่ข้าราชการจนถึงตำแหน่งระดับสูงอย่างรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กมธ.กฎหมาย เตรียมเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญอย่างเข้มข้นต่อไป