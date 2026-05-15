เสธ.ทร. ยันชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งตะวันออก เหตุการณ์ปกติ ควบคุมได้ ไร้ยั่วยุ ตอบปมโครงการแลนด์บริดจ์ ย้ำพร้อมรักษาความมั่นคง ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านฝั่งจังหวัดตราด ว่า ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงปกติ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ยืนยันว่ายังอยู่ในการควบคุม

เมื่อถามว่า พื้นที่ด้านทะเลตะวันออกที่ติดกับชายแดนกัมพูชา มีการยั่วยุสถานการณ์หรือไม่ พล.ร.อ.ธาดาวุธ กล่าวว่า ไม่มี เหตุการณ์ยังปกติ

เมื่อถามว่าได้มีการหารือกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชาหรือไม่ พล.ร.อ.ธาดาวุธ กล่าวว่า เป็นเรื่องในพื้นที่ที่เขาต้องประสานงานกัน ตนขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ แต่ย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ในความควบคุมตามปกติ

เมื่อถามถึงกรณีรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ กองทัพเรือมีความเห็นอย่างไร พล.ร.อ.ธาดาวุธ กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล วันนี้ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอื่นๆ อย่างไร แต่กองทัพเรือพร้อมที่จะรักษาความมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล

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