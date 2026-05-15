ลุงโยชน์ ร่ำไห้ได้รับอิสรภาพ กลับสู่อ้อมกอดครอบครัว เผยนาทีถูกกัมพูชาจับเข้าคุก ชีวิตลำบากมาก ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ คงต้องติดอีกหลายปี

วันที่ 15 พ.ค.2569 นายโยชน์ สายน้อย “ลุงโยชน์” อายุ 58 ปี เปิดเผยความรู้สึกทั้งน้ำตา หลังได้รับการช่วยเหลือและเดินทางกลับประเทศไทย โดยระบุว่าได้กลับมาพบครอบครัวอีกครั้งอย่างปลอดภัย หลังต้องเผชิญเหตุการณ์ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชา

ลุงโยชน์ เล่าว่า ตนถูกเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาควบคุมตัวและปิดตาด้วยผ้า ก่อนนำไปยังสถานที่ควบคุมตัว ซึ่งต่อมาถูกนำตัวเข้าคุกในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัว

ลุงโยชน์ได้ความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนทำให้สามารถได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับประเทศไทยได้ในที่สุด

“ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือ คงต้องติดคุกอยู่ที่กัมพูชาอีกหลายปี” ลุงโยชน์กล่าว พร้อมสะท้อนความรู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้กลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอีกครั้ง

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในความสนใจของสังคม ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ

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