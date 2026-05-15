แสวง เผย กกต.เริ่มถกคดีฮั้ว สว.สำนวนใหญ่แล้ว ยันคดีไม่ขาดอายุความ เร่งสางคำร้องเกือบ 5,000 เรื่องให้จบภายในปีหนึ่ง จัดประชุมทุกวันจันทร์ เหตุเอกสาร-พยานหลักฐานมีจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2569 ที่โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว์ พัทยา นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีฮั้วสว. ว่า ขณะนี้ กกต. ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสว. ซึ่งถือเป็นสำนวนขนาดใหญ่แล้ว
นอกจากนี้ยังมีสำนวนร้องเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวนมาก เนื่องจากที่ผ่านมามีการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาเกือบ 5,000 เรื่อง ซึ่ง กกต.ดำเนินการเสร็จไปกว่า 2,500 เรื่อง และยังเหลืออีก 2,500 เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี
ยืนยันว่าคดีของสำนักงาน กกต. ไม่เคยขาดอายุความ เว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไป เช่น คดีฮั้วสว. ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ทำให้เร็ว ถูกต้องเป็นธรรม
นายแสวงกล่าวอีกว่า การประชุมของ กกต. มีการกำหนดไว้ว่าใน 1 สัปดาห์ จะใช้เวลา 1 วันสำหรับพิจารณาคดีฮั้วสว.เต็มๆ เช่น กำหนดทุกวันจันทร์ พิจารณาคำร้องคดีฮั้ว สว. ส่วนวันอังคาร ประชุมเรื่องการบริหารกับสำนวนทั่วไป และประชุมทุกวันพุธอีกวันหนึ่ง ซึ่งที่ประชุม กกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม 1 วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีฮั้ว สว. เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลา แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาเสร็จวันใด
นายแสวง กล่าวว่า ทั้งนี้การทำงานของ กกต. แม้บางครั้งสังคมอาจรู้สึกว่าการดำเนินการยังไม่เห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะกรณีข่าวทุจริตที่เกิดขึ้น บางครั้งเราได้นำพยานหลักฐานไปที่ศาลแล้ว แต่ความรู้สึกของประชาชนมักไปไวกว่าข้อเท็จจริง
อย่างกรณีคดีที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ แม้สังคมจะตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการทันที แต่ตามกระบวนการทางกฎหมาย กกต. ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องรอศาล ซึ่งเราต้องทำตามกฏหมายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา