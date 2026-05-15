ปกรณ์ เผย ข้อเสนอ กกร. แนวทางตรงกับรัฐบาล สางทุจริตภาครัฐ นําร่อง 4 หน่วยงานโปร่งใส ดัน Digital Goverment ลดใช้ดุลพินิจ ชี้ไม่ปล่อยไว้แน่ 10 องค์กรเสี่ยงทุจริต พร้อมฟันรายบุคคล
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 15 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลการหารือร่วมกับคณะทำงาน Zero corruption: กกร. และเพื่อน ไม่ทน ว่า ข้อเสนอของ กกร. ตรงกับนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามทุจริต ซึ่งกกร.เสนอให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ
นอกจากนี้ มีความเห็นตรงกันว่า ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรอง ที่กำหนดขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ที่เปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมาก โดยจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งหมด ในเรื่องการผลักดัน Open Goverment กับ Digital Goverment ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะหากเป็นดิจิทัล ก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้
นายปกรณ์ กล่าวว่า จะเสนอให้มี 4 หน่วยงานนำร่อง ให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบ ก่อนขยายไปยังหน่วยงานอื่นต่อ นอกจากนี้ ยังหารือถึงการปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน 7 อุตสาหกรรม และจะพยายามช่วยกันทำ เบื้องต้นได้ให้ กกร.ไปพิจารณาว่า กฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและควรแก้ไขมีอะไรบ้าง ก่อนจะนำเสนอมาที่รัฐบาล
ส่วนที่ กกร. ทำแบบสำรวจจัดอันดับ 10 องค์กรรัฐที่เสี่ยงต่อการทุจริต จะดำเนินการอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่า ได้พูดคุยกันแล้ว การจัดอันดับดังกล่าวเป็นผลการวิจัย ไม่ได้เป็นปัญหา เข้าใจกันดี ไม่ต้องโต้แย้งอะไรกัน เพียงแต่หากตรงไหน ปรากฏเป็นข่าว ก็ต้องตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ หากจริงก็ต้องปรับปรุงและจัดการกับคนไม่ดีเสีย
เมื่อถามย้ำว่าจะต้องมีการตรวจสอบทั้ง 10 หน่วยงานนี้เพิ่มเติมหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับไปดู เพราะเมื่อมีข้อห่วงใยเช่นนี้ คงปล่อยไม่ได้