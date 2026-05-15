สุดารัตน์ จี้รัฐบาลปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ให้เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ เสนอ 3 มาตรการปราบโกง ชี้ถ้าปราบโกงไม่ได้เศรษฐกิจไม่มีทางฟื้น ย้ำการเมืองต้องสุจริต จริงใจ จริงจัง
วันที่ 15 พ.ค.2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลจริงจังกับการปราบทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องประกาศ“วาระแห่งชาติในการปราบโกง” หลังกกร.ได้สำรวจ ความคิดเห็นของนักธุรกิจไทย ทั่วประเทศ และพบว่า 51.2% มีความเห็นว่าการทุจริตย่ำแย่ลง เมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา 89.1% เห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ
ที่สำคัญจะเห็นว่าสถานการณ์การคอร์รัปชั่นของเราสูงมากขึ้นทุกปี จากการสำรวจขององค์กรต่อต้านคอรัปชั่น พบว่าเราต้องสูญเสียเงินงบประมาณสูงถึงปีละ 500,000 ล้านบาทไปกับการคอรัปชั่นของผู้มีอำนาจ ที่ใช้อำนาจหน้าที่มาปล้น สูบเลือดสูบเนื้อประชาชน
คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่า การเมืองต้องสุจริต เพราะถ้าแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นไม่ได้ เศรษฐกิจไทยไม่มีทางโตเกิน 2% แม้จะไม่มีสงครามเกิดขึ้น ที่สำคัญยิ่งผู้มีอำนาจโกงกินมากขึ้นเท่าไหร่ ประชาชนก็ยิ่งยากจนลงเท่านั้น
จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ให้การปราบโกงเป็นวาระแห่งชาติ ดังนี้
1.เปิดเผยข้อมูล Open Data ทั้งข้อมูลงบประมาณ และการประมูลทั้งหมด
2.จัดตั้งป.ป.ช.ภาคประชาชน ด้วยการออกกฎกหมายให้อำนาจในการตรวจสอบการทุจริตของรัฐ กรรมการประกอบด้วยภาคเอกชนเช่น ตัวแทนกกร. ตัวแทนประชาชน องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ เป็นต้น
3.แก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจประชาชน ลงชื่อถอดถอนนักการเมืองที่โกงกิน และองค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตได้ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ ให้สิ้นซาก
คุณหญิงสุดารัตน์ เน้นย้ำว่า การจะฟื้นเศรษฐกิจไทย และ การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าเราไม่แก้ปัญหาการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง