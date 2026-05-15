นายกฯ ชูธงคุยเจ้าสัว-ซีอีโอบิ๊กธุรกิจ ปลดล็อกข้อจำกัดดำเนินธุรกิจ ช่วยขับเคลื่อน-สร้างรายได้ให้ประเทศ-เพิ่มอัตราการจ้างงาน
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 15 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการที่รัฐบาลจัดงาน “ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง” โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน และตัวแทนภาคธุรกิจ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า 34 คน เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลว่า ธีมหลักในวันนี้ คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
โดยรัฐบาลพร้อมรับฟัง และจะนำข้อเสนอ รวมถึงแนวทางต่างๆ ไปพิจารณา เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้มากที่สุดนำไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ
เมื่อถามว่ารัฐบาลจะนำความคิดเห็นจากผู้ประกอบการไปต่อยอดอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการรับฟังสถานการณ์ของภาคธุรกิจ ว่ามีความคาดหวังหรือข้อเสนอใดที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุน เพื่อช่วยให้สามารถขยายกิจการ สร้างรายได้ให้ประเทศ และเพิ่มการจ้างงานแก่ประชาชน รวมถึงสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตนได้มอบแนวทางการทำงานแก่หน่วยงานภาคราชการว่า ภายใต้การบริหารของรัฐบาลที่ตนเป็นหัวหน้า ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนภาคธุรกิจ
ดังนั้น หากจะดำเนินนโยบายใดโดยไม่สอบถามผู้ประกอบการก่อน อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง จึงเชิญผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยและทำงานร่วมกันอยู่แล้ว มาพูดคุยกันอย่างเปิดอก เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแรง สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีศักยภาพ มีอนาคต และมีความยั่งยืน