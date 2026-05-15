‘อนุทิน’ สั่งขยายผล หลังรวบ อดีตปลัดเชียงดาว ออกใบชมพูให้ ‘หมิง เฉิน ซัน’ ผู้ต้องหาชาวจีน ชี้เป็นขบวนการใหญ่มาก แต่เราไม่มีวันประนีประนอม
15 พ.ค. 69 – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทุจริตออกใบสีชมพูให้กับ นายหมิง เฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการมีอาวุธสงคราม
นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีการไล่จับและขยายผลต่อไปเรื่อย ๆ เพราะเป็นขบวนการใหญ่มาก นายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ถูกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนแล้ว หากเรื่องนี้ไปถึงใครก็โดนหมด
ขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลย ว่ารัฐบาลตนไม่เล่นเรื่องนี้ เคลียร์ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุกรุกที่ดิน เรื่องยาเสพติด เรื่องบ่อนการพนัน การกระทำความผิดใด ๆ ทั้งการฟอกเงิน สแกมเมอร์ ตนแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า รัฐบาลชุดนี้เราไม่มีการประนีประนอม ไม่เป็นมิตรกับพวกกระทำผิด
เมื่อถามถึงขบวนการดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือไม่ นายกฯ กล่าวสั้น ๆ ว่า มันยังไม่จบ ไม่ได้จบแค่นี้
ส่วนที่อธิบดีกรมการปกครอง ใช้กลไก ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินนายอำเภอ ตำรวจในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเอาจริง การตั้งคณะกรรมการสอบนายอำเภอ หรือ ปลัดจังหวัด ผู้ว่าฯ หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการทั้งหมด ใครไม่ได้กระทำความผิดก็ไม่ต้องไปกังวล แต่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบไว้ก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการยุติธรรมไม่มีการยกเว้นใครทั้งสิ้น
เมื่อถามถึงผู้ที่กระทำความผิด เป็นคนที่รู้จักบ้างหรือไม่ นายกฯ ย้ำว่า ตนใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรม หากดูชื่อไว้ก่อนก็อึดอัดใจตัวเอง สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำคือให้ฝ่ายปฏิบัติดำเนินการเลย เจอกันอีกทีก็คือตอนแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งก็จะไปอยู่ในจุดที่ทำอะไรไม่ได้แล้ว