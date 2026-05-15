นายกฯ เผยหลังพบบิ๊กเจ้าสัว บอก “คนระดับนี้ไม่ได้มาคุยเล่นๆ” ลั่นหูชาเลย เปิดคำถามวงประชุม อยากให้รัฐบาลยุติโครงการใด เพื่อปรับปรุงวางกรอบนโยบายในอนาคต
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 15 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำรัฐมนตรี และบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ภายหลังการหารือแลกเปลี่ยน เรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ นานกว่า 2 ชม.
โดยนายกฯ ได้เดินลงมาพร้อมกับนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการหารือเป็นเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนที่นายกฯ จะอุทานว่า “โอ้โห” พร้อมบอกว่า “คิดดู คนระดับนี้ 2 ชม.กว่า ไม่ได้มาคุยเล่น”
เมื่อถามย้ำว่า บรรยากาศการพูดคุยเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า “หูชาเลย”
ต่อมา นายกฯ ได้เดินกลับมาที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจะเดินมาพร้อมกับ น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ก่อนจะปล่อยมุกกับผู้สื่อข่าวว่า “ควงสาว”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพบกันครั้งนี้ รัฐบาลได้สอบถามความเห็น โดยให้บรรดาภาคเอกชนตอบแบบสอบถามว่ามีมาตรการหรือนโยบายใดที่อยากจะให้รัฐบาลยุติเพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางกรอบนโยบายในอนาคต พร้อมหัวข้อสอบถามความในใจถึงนายกรัฐมนตรี หากให้สื่อสารได้ 1 นาที อยากบอกอะไรกับนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัว