“พร้อมพงศ์” ชี้บทเรียน พฤษภาทมิฬ 34 ปี ไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองใด คุ้มค่ากับชีวิตประชาชน วอนทุกฝ่าย หาทางออกให้ประเทศ ย้ำความขัดแย้ง แก้ปากท้อง ชาวบ้าน ไม่ได้
16 พ.ค. 69 – นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ค. เป็นวันครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ คือบทเรียนสำคัญ ที่สังคมไทยต้องไม่มีวันลืม เพราะเหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองเดินไปถึงทางตัน คนที่ต้องรับผล กระทบ และความสูญเสียมากที่สุด คือประชาชน
เพราะไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองใด คุ้มค่ากับชีวิตของประชาชน บทเรียนจากพฤษภาทมิฬ ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อรำลึกถึงอดีต แต่เพื่อเตือนทุกฝ่ายในปัจจุบันว่า การเมืองต้องมีทางออกบนหลักประชาธิปไตย การรับฟัง และความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่ใช่ปล่อยให้ความเห็นต่าง นำไปสู่ความสูญเสียอีก
“การเมืองอาจมีผู้ชนะหรือผู้แพ้ได้ แต่ถ้าประชาชนต้องสูญเสีย ประเทศก็ไม่มีผู้ชนะที่แท้จริง วันนี้ประชาชนจำนวนมาก กำลังเผชิญกับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาพลังงาน ค่าเดินทาง และภาระค่าใช้จ่ายที่กดทับชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดในเวลานี้ ไม่ใช่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ แต่คือทางออกให้ประเทศ ความหวังทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายพร้อมพงศ์ กล่าว
นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องว่า รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนอย่างจริงจัง เพราะการเมืองจะขัดแย้งกันอย่างไร แต่ปากท้องประชาชนรอไม่ได้ และบทเรียนจากพฤษภาทมิฬ ไม่ได้มีไว้แค่รำลึกถึงอดีต แต่เพื่อเตือนปัจจุบันว่า ความเห็นต่างทางการเมืองต้องไม่จบลงด้วยความสูญเสียของประชาชนอีก