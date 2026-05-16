เปิดข้อกฎหมาย ย้ำต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลรับคดี แต่สว.กลับโหวตเห็นชอบ ‘ประภาศ คงเอียด’ นั่งปปช.
วันที่ 16 พฤษภาคม จากกรณีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล ส.ว.สำรอง เข้ายื่นหนังสือต่อ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กรณี นายประภาศ คงเอียด กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เคยถูกต้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอุทธรณ์ได้ประทับรับฟ้องแล้วในคดีที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ -มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
โดยเป็นคดีที่เกิดก่อนที่นายประภาศจะได้รับเลือกเป็นป.ป.ช.ที่ได้รับการโปรดเกล้าเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568 โดยวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียง173 ต่อ6 เสียง ในขณะที่นายประภาศเป็นจำเลยที่ 5 ในคดีดังกล่าว และเมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจะไม่พบว่ามีการกระทำความผิด จึงไม่ทราบว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่
นายอัครวัฒน์ ระบุว่า นายประภาศมีคดีอาญาติดตัว ไม่ทราบว่าในกระบวนการสรรหาของส.ว.ปล่อยให้ผ่านมาได้อย่างไร และยังมาตัดสินตีตกคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ซึ่งค้านสายตาพี่น้องประชาชนที่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ หมายความว่านายประภาศใช้กลยุทธ์ในการหลบเลี่ยงคดี โดยที่ไม่ให้คณะกรรมการสรรหาฯรู้ว่าตนเองมีความผิดในคดีดังกล่าว และได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง
หมายความว่ากระบวนการสรรหาปล่อยผ่านในเรื่องนี้ จึงต้องการให้ กมธ.การกฎหมายฯ ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าการเข้ามาของนายประภาศเข้ามาโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อช่วยเหลือใครหรือไม่นั้น
ล่าสุุุดผู้สื่อข่าวตรวจสอบพ.ร.บ.ปปช.พบว่า มาตรา 81 ได้ระบุว่า ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประทับรับฟ้องตามมาตรา 77 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
และเมื่อตรวจสอบหนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหยุดปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน ทำหนังสือเวียนถึงทุกกระทรวง กรม จังหวัด ลงนาโดยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการกพ. ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ก็ระบุว่า
“กพ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบประทับรับฟ้องข้าราชการพลเรือนสามัญโดยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้บังคับบัญชาซึ่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่งพ.ร.บ.ปปช.”
และในกรณีของนายประภาศ คงเอียดนั้น ศาลได้ประทับรับฟ้อง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 เท่ากับว่าต้องมีผลหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที แต่กลับปรากฎว่าวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้นายประภาศ ดำรงตำแหน่งป.ป.ช.ในวันที่ 20 มกราคม 2568