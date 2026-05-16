คุณหญิงหน่อย ลั่น กกร.ควรได้ดอกไม้ มิใช่ก้อนหิน ย้ำถึงเวลาตั้ง ป.ป.ช.ภาคประชาชน เอาจริงปราบโกง
วันที่ 16 พ.ค.2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพสต์ข้อความระบุว่า ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ คณะกรรมการ กกร. ที่เอาจริงกับขับเคลื่อนไทยสู่ Zero Corruption ด้วยพลังภาคเอกชน
ซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะการคอร์รัปชันคือตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยยากจน เศรษฐกิจไทยดิ่งเหว
แต่หลังการเผยผลสำรวจจากผู้ประกอบการที่สะท้อนข้อเท็จจริง ว่าการคอร์รัปชันทวีความรุนแรงขึ้น จนเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ และทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย “กกร. กลับถูกถล่มจากผู้มีอำนาจที่คุมหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน”
“ความกล้าหาญของกกร. ที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงนี้ ไม่ควรได้รับการปาด้วยก้อนหิน แต่ควรจะได้รับดอกไม้ และคำยกย่อง จากผู้มีอำนาจ”
เพราะหากผู้มีอำนาจทั้งหลาย มีความจริงใจ
ในการปราบคอร์รัปชันจริง จะมองเห็น ประโยชน์จากข้อมูลของผลสำรวจนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางข้อมูลที่กกร. มอบให้
ซึ่งผู้มีอำนาจควรจะนำไปจัดการปราบคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐบาลอย่างจริงจัง ทำให้เป็น
“วาระแห่งชาติในการปราบโกง” โดยจับมือร่วมกับภาคเอกชนเหล่านี้ ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงดีที่สุด เพราะเขาเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเรียกรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้มีอำนาจโดยตรง มีประสบการณ์ด้วยตนเอง “ผู้ประกอบการเหล่านี้ จึงรู้ว่า เจ้าหน้าที่ และผู้มีอำนาจคนใด ในหน่วยงานใด เรียกรับผลประโยชน์อย่างไร”
รัฐบาลจึงควรจะสนับสนุนให้ กกร. เข้ามามีส่วนร่วมในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างที่ดิฉันและ #พรรคไทยสร้างไทย ได้พยายามเสนอมาหลายครั้งในการรณรงค์เลือกตั้งว่า เราควรจะตั้ง“ปปช. ภาคประชาชน”
โดยดิฉันเห็นว่าควรใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้น ในการ“แต่งตั้งคณะกรรมการกกร. เข้ามามีส่วนในการปราบคอรัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย 4 T ของรัฐบาล ถึง2 เรื่อง คือTransformation และ Together
ดังนั้น ดิฉันขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ ในการสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี ได้เอาจริงกับการปราบโกง โดยประกาศให้การ
“ปราบคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ” และแต่งตั้ง
“คณะกรรมการปราบโกงภาคประชาชน” โดยแต่งตั้งตัวแทนจากคณะกรรมการ กกร. และตัวแทนภาคประชาชน ให้เข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติ และรัฐบาลเอง
ซึ่งดิฉันเชื่อว่าหากให้กกร. มีอำนาจ มีส่วนร่วมในการปราบคอรัปชั่น การทุจริตจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เราจะสามารถเข้าสู่ #ZeroCorruption ได้อย่างแน่นอน
ที่มา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์