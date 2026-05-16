“ลิซ่า” ชี้ “อนุทิน” บอกฟังปัญหานายทุนแล้ว หูชา ถ้าฟังความเดือดร้อน ปชช. มีหูดับแน่ ติง คำพูด “นายกฯ” ดูเหมือนเป็นลูกน้องกลุ่ม นายทุน จี้ เปิดทำเนียบฯ ให้ชาวบ้าน เดือดร้อน เข้าถึงแบบเจ้าสัว
16 พฤษภาคม 2569 – น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดทำเนียบรัฐบาลคุยกับ 35 เจ้าสัว-ซีอีโอ ว่า
ในวันที่รัฐบาลพยายามจะหาทางออกให้ประเทศพ้นจากวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ การรับฟัง การพูดคุยกับนายทุนก็เป็นเรื่องที่ควรทำ แต่การพูดคุยครั้งนี้อยากให้รัฐบาลพูดคุยแบบไม่ได้เลือกข้าง เพราะสุดท้ายไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบแรกคือประชาชนคนรากหญ้า
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า การที่รัฐบาลเลือกที่จะพูดกับกลุ่มทุนเฉพาะเหล่านี้ อาจยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่า รัฐบาลไม่ได้พยายามจะทลายกลุ่มทุนผูกขาดหรือไม่ เพราะไม่เคยเห็นรัฐบาล เปิดทำเนียบรัฐบาลคุยกับกลุ่มพี่น้องประมง พี่น้องเกษตรกร ไรเดอร์ และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ที่ต่อต้านและพยายามตั้งคำถาม เรื่องแลนด์บริดจ์เลย แต่ นายกฯ กลับเปิดทำเนียบรัฐบาล สีหน้ายิ้มแย้มมากๆ กับการที่มีนายทุนมานั่งพูดคุย อาจจะเป็นคนชนชั้นระดับเดียวกันที่ท่านสบายใจที่จะคุยก็ไม่ว่ากัน
“แต่วันนี้ นายอนุทิน เป็น นายกฯ อยากจะให้บาลานซ์ ให้เกิดความสมดุลในความรู้สึกประชาชน อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าสู้เพียงลำพัง เพราะคนที่ไปหาทางออกกับรัฐบาลก็เป็นนายทุนอยู่ดี วันนี้รัฐบาลต้องทำให้ประชาชนรู้สึกให้ได้ว่า กำลังแก้ปัญหาให้กับประชาชน รัฐบาลกำลังอยู่เคียงข้างประชาชน” น.ส.ภคมน กล่าว
น.ส.ภคมน กล่าวต่อว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจกระจุกอยู่กับนายทุนไม่กี่กลุ่ม การพูดคุยกับกลุ่มเหล่านี้ รัฐบาลหลีกเลี่ยงการพูดคุยไม่ได้ แต่รัฐบาลต้องทำให้ประชาชน เข้าถึงรัฐบาลในแบบเดียวกันกับที่นายทุนเข้าถึงรัฐบาลด้วย
เมื่อถามว่า มองว่า รัฐบาล กำลังให้น้ำหนักกับนายทุนมากกว่าประชาชน ในการแก้ไขปัญหาประเทศขณะนี้หรือไม่ น.ส.ภคมน กล่าวว่า ใช่ ชาวประมงพื้นบ้าน คนที่ยังประสบปัญหากับน้ำมันช่วงการกักตุนที่ผ่านมาเขาฟื้นหรือยัง ทางไรเดอร์ต่างๆ ที่เข้ามาพูดคุยกับ ครม. เงาไป รัฐบาลไม่เคยฟังเสียง แต่พอเป็น นายทุน รัฐบาล กลับเปิดให้เข้าไปคุยถึงในทำเนียบรัฐบาล นายกฯ ฟังนายทุนแล้วบอกหูชา หาก นายกฯ ได้ฟังปัญหาประชาชน จริงๆ นายกฯ อาจจะหูดับเลยก็ได้
น.ส.ภคมน กล่าวอึกว่า อย่าเลือกรับฟัง อย่าเลือกปฏิบัติ อย่าเลือกเชื่อใคร เพราะเป็นนายกฯ ของคนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น วันนี้ตนไม่ได้ด่าอย่างเดียว แต่อยากให้รัฐบาลฉุกคิดได้บ้างว่า ควรที่จะทำเวทีเปิดรับฟังประชาชนบ้าง ฟังด้วยตัวของท่านนายกฯเอง ให้ความสำคัญกับคนรากหญ้า ที่ไม่ใช่นายทุนบนโต๊ะอาหาร อาจไม่ต้องคุยกันด้วยมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนล้านบาทฃ แต่ต้องแสดงความจริงใจ
“แล้วการที่นายกฯ บอกว่าฟังแล้วหูชา เป็นการสื่อสารที่เรียกว่าคุณดูเป็นลูกน้องนายทุนมาก ทั้งที่ คนที่ควรฟังคือประชาชน และถ้าเทียบกันนายกฯบอกปัญหาของนายทุนฟังแล้วหูชา ปัญหาของประชาชน
ดิฉันยืนยันว่า ถ้านายกฯ ฟังแล้วจะหูดับเลย อย่างน้อยวันนี้เปิดทำเนียบให้นายทุนแล้ว ก็ขอให้เปิดทำเนียบให้ประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆ บ้าง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาบาลานซ์ มารวบรวมในการแก้ปัญหา” น.ส.ภคมน กล่าว