“อนุทิน” ควงภริยา บินเพชรบูรณ์ ชม “อุทยานศรีเทพ-เปิดงานฮักบั้งไฟพุเตย” ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ร่วมประเพณีสำคัญท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
16 พ.ค. 69 – ที่พล.ม.2.สนามเป้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมน.ส.ธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา พร้อมด้วย นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เดินทางลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โบราณสถานเขาคลังนอก พร้อม เป็นประธานเปิดงานประเพณี “ฮักบั้งไฟพุเตย” ประจำปี 2569 อ.วิเชียรบุรี
เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมร่วมประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่