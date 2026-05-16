“รองโฆษกรัฐบาล” โต้กลับ “โฆษกปชน.” ยัน รัฐบาลไม่ใช่ลูกน้อง กลุ่มนายทุน วอน “หยุดอคติ-หยุดสร้างวาทกรรม” หวังผลการเมือง ลั่น พร้อมเปิดรับฟังทุกกลุ่ม ไม่ได้เลือกปฎิบัติ
16 พ.ค. 69 – น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดทำเนียบรัฐบาลคุยกับ 35 เจ้าสัว-ซีอีโอ ว่า
รัฐบาล พร้อมรับฟังทุกเสียง ทุกกลุ่ม ที่มีความคิดเห็นเป็นประโยชน์ ผ่านการทำงานของส่วนราชการที่กำกับดูแล และรวบรวมข้อมูลเสนอให้ นายกฯ หากปัญหาอะไรที่หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ นายกฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน และห้ามละเลยทุกความเดือดร้อนของประชาชน
รัฐบาลไม่เคยเลือกปฎิบัติ โดยเปิดทำเนียบ มอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงเปิดต้อนรับเด็ก และเยาวชนดีเด่นกว่า 1,000 คน ต้อนรับ วันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมา
ส่วนการเปิด ทำเนียบฯ หารือกับ กลุ่มนักธุรกิจ และซีอีโอบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น รัฐบาล ทำให้รับเสียงของประชาชน ที่ส่งผ่านภาคธุรกิจ มาสู่รัฐบาล ได้เร็วขึ้น โดยหลายธุรกิจ ได้สะท้อนปัญหาค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน กำลังซื้อ และสภาพเศรษฐกิจจริง ทำให้รัฐบาล เห็นปัญหาของประชาชนชัดขึ้น และออกมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้น
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล ไม่ได้เลือกที่จะหารือกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ได้พยายามจะทลายกลุ่มทุนผูกขาด อย่างที่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ เข้าใจ ขออย่าทำให้สังคมเกิดความสับสน จุดประกายให้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลคลาดเคลื่อน รัฐบาลไม่เคยทิ้งให้ประชาชนสู้เพียงลำพัง
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาล ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ทุกปัญหาของประชาชน รัฐบาลให้ความสำคัญ เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญวิกฤตสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก
สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขอให้ น.ส.ภคมน หยุดสร้างวาทะกรรม เพื่อหวังผลการเมือง หันหน้ามาทำหน้าที่ สส. สร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน อย่ามีอคติกับรัฐบาล ขอย้ำว่ารัฐบาล ไม่เคยเลือกข้างหรือเลือกปฎิบัติ ทุกอย่างที่รัฐบาลทำ เพื่อประโยชน์ของประชาชน