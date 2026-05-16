“นายกฯ” สั่ง เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต“เหตุ รถไฟชนรถโดยสาร
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 16 พ.ค.2569 ที่เขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชม “เขาคลังนอก” หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของแหล่งมรดกโลกศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ระหว่างการลงพื้นที่ นายอนุทิน ได้รับรายงานอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าชนกับรถโดยสารประจำทาง บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน จนเกิดเพลิงลุกไหม้มี จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยรมช.คมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้ว ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลราชวิถี เตรียมห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้อง ICU และ Burn Unit รองรับและสำรองโลหิตอย่างเพียงพอ
เบื้องต้น โรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง 2 ราย สีเหลือง 5 ราย ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือประชาชน งดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังการเยี่ยมชมเขาคลังนอก นายกฯเดินทางไปที่เทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ฮักบั้งไฟพุเตย” ประจำปี 2569