“นายกฯ” สั่ง เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ-ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต“เหตุ รถไฟชนรถโดยสาร

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 16 พ.ค.2569 ที่เขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชม “เขาคลังนอก” หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของแหล่งมรดกโลกศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ระหว่างการลงพื้นที่ นายอนุทิน ได้รับรายงานอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกตู้สินค้าชนกับรถโดยสารประจำทาง บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน จนเกิดเพลิงลุกไหม้มี จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โดยรมช.คมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้ว ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลราชวิถี เตรียมห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้อง ICU และ Burn Unit รองรับและสำรองโลหิตอย่างเพียงพอ

เบื้องต้น โรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง 2 ราย สีเหลือง 5 ราย ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือประชาชน งดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายหลังการเยี่ยมชมเขาคลังนอก นายกฯเดินทางไปที่เทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ฮักบั้งไฟพุเตย” ประจำปี 2569

 

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