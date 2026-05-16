‘ชัยวัฒน์’ แสดงความเสียใจ เหตุ รถไฟชนรถเมล์ ยืนยัน ‘พรรคประชาชน’ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสืบหาสาเหตุ-ทบทวนความปลอดภัย ป้องกันเหตุ ในภายภาคหน้า
16 พฤษภาคม 2569 – นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดต ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงกรณีรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะ และเกิดเพลิงไหม้บริเวณมักกะสัน ว่า
ตนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์และเกิดเพลิงไหม้บริเวณมักกะสันในวันนี้ ขอส่งกำลังใจให้ ผู้บาดเจ็บทุกคน ครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ควบคุมสถานการณ์ และดูแลพื้นที่อย่างเร่งด่วน
นายชัยวัฒน์ ระบุต่อว่า พรรคประชาชน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาสาเหตุ ทบทวนมาตรการความปลอดภัย ป้องกันเหตุในภายภาคหน้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ขอให้ทุกคนปลอดภัย