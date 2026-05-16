“เพื่อไทย” ออกแถลงการณ์ เสียใจเหตุการณ์ รถไฟชนรถเมล์ มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ ย้ำ “รัฐบาล” ต้องเร่งเยียวยา-ยกระดับความปลอดภัย ระบบคมนาคม ป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอย

16 พฤษภาคม 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนน บริเวณแยกมักกะสัน โดยระบุว่า พรรคเพื่อไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

แถลงการณ์ ระบุอีกว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ ผู้ประสบเหตุ และครอบครัว ไม่มีถ้อยคำใดบรรยายได้อย่างเพียงพอ พรรคเพื่อไทย ในนามคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวผู้สูญเสีย และส่งความห่วงใยไปยังผู้บาดเจ็บทุกราย

“พรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่า รัฐบาล จะเร่งดูแลและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ และทันท่วงที และพร้อมร่วมกับทุกฝ่ายถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบคมนาคมทั้งหมด ไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้ต้องเกิดขึ้นซ้ำอีก” แถลงการณ์ ระบุ

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