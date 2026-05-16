“นายกฯ” เตรียมดูจุดเกิดเหตุ รถไฟชนรถเมล์ ไฟลุกท่วม มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน หลังจบภารกิจ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ คาดเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 20.00 – 21.00 น. วันนี้

16 พ.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2569 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เวลา 18.30 น. เสร็จสิ้น จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โดยมีรายงานว่า จะเดินทางไปตรวจดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย คาดว่าจะเดินทางถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20.00 น.-21.00 น. วันเดียวกันนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ระวังให้ดี ไม่ชอบดื่ม "น้ำเปล่า" เสี่ยงป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง ?
2

"จอย บียอนด์" ยอมรับ! คบเจ้าสัวหมื่นล้าน 30 ปี วอนขอสิทธิ์ดูแลสามีป่วยอัลไซเมอร์
3

"ดำ บ้านใต้" มอบตัว รับแทงตร.เจ็บ อ้างป้องกันตัว หลังเปิดศึกเดือด กลางงานวัดเกิดคนดังรัชดา จ่อฝากขังพรุ่งนี้ 
4

แฟนคลับชัยนาท อาลัย 'เรย์ แมคโดนัลด์' สักโลโก้ 'เร่ร่อน' รำลึกไอดอล เผยนำชื่อหนังตั้งชื่อลูก
5

โปรแกรมบอล 21 ส.ค. 2569 อาร์เซนอลบู๊โคเวนทรีเปิดม่านพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่
6

Australian frigate HMAS Perth arrives in Thailand for week-long visit
7

TCDC Ubon Ratchathani opens, launches ‘Festival Lab’ to boost creative tourism
8

หลวงพ่ออดุล สนทนา ญาติโยม อารมณ์ดี สีหน้ายิ้มแย้ม บอก ไม่มีอะไรน่าห่วง-ชนะมาหมดแล้ว
9

ตร.บางรัก บุกรวบชายวัย45 ชอบทำ-สะสมไว้ภายในบ้าน หลังชาวบ้านแจ้งได้ยินเสียงปืน
10

หมอวรงค์ เดือดท้า 'ภราดร' ดีเบต ปมกองทุนบำนาญ สส. เผยเคยรับจริง แต่ตอนนี้มีสำนึก