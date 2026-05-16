“นายกฯ” เตรียมดูจุดเกิดเหตุ รถไฟชนรถเมล์ ไฟลุกท่วม มีผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ บริเวณทางรถไฟมักกะสัน หลังจบภารกิจ ลงพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ คาดเดินทางถึงที่เกิดเหตุ 20.00 – 21.00 น. วันนี้
16 พ.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย ประจำปี 2569 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เวลา 18.30 น. เสร็จสิ้น จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ
โดยมีรายงานว่า จะเดินทางไปตรวจดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทาง บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย คาดว่าจะเดินทางถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20.00 น.-21.00 น. วันเดียวกันนี้