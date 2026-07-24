รุทธพล ไม่ทราบเหตุผล ‘ภาวุธ’ เลื่อนแจงดีเอสไอ คดี Forex บอกทำได้ 2 ครั้ง แต่ต้องดูความจำเป็นเร่งด่วน เผยได้หลักฐานสำคัญ เซิร์ฟเวอร์บริษัทคิวอาร์เอส รวบรวมข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 24 ก.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดี Forex ว่า ได้รับแจ้งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่านายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ขอเลื่อนชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุขอเลื่อน ทราบแต่เพียงว่าขอเลื่อน และไม่ได้แจ้งเรื่องเวลาว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ ถือเป็นขั้นตอนกฎหมาย ซึ่งดีเอสไอคงจะต้องออกหมายเรียกอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวถามว่าดีเอสไอออกหมายเรียกได้กี่ครั้ง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ปกติ 2 ครั้ง ในส่วนนี้คงจะมีการดำเนินการตามกฏหมายไป ส่วนถ้าครบ 2 ครั้งจะออกหมายจับเลยหรือไม่นั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ดีเอสไอต้องรอดูเหตุผลอีกครั้งว่าขอเลื่อนเพราะอะไร มีเหตุผลสมควรหรือไม่
เมื่อถามว่าถือเป็นการประวิงเวลาหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบเหตุผลเขาขอเลื่อนเพราะอะไร แต่ถ้ามันมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถมาพบได้ ก็อยู่ในการพิจารณาของดีเอสไอ
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบของดีเอสไอ พบเส้นเงินมากกว่า 28 ล้านบาทหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เท่าที่ทราบและพูดคุยกันได้พบเส้นเงิน ที่สำคัญได้รับแจ้งมาว่าพบเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของบริษัท คิวอาร์เอส โกลบอล จำกัดด้วย ซึ่งเซิร์ฟเวอร์อันนี้ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท
เมื่อถามว่าบริษัทคิวอาร์เอส ใครเป็นเจ้าของ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตรงนี้ต้องให้ดีเอสไอดูรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนเส้นทางการเงินนี้เชื่อมโยงไปถึงพรรคการเมืองหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ยังไม่ทราบ