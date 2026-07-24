ยศชนัน เซ็นปลดล็อก ทลายข้อจำกัดการเติบโต อาจารย์-นักวิจัย ย้ายข้ามหน่วยงานได้เต็มศักยภาพ รักษาสิทธิ์ความก้าวหน้า-เวลาชดใช้ทุน สร้างระบบนิเวศใหม่ ยกระดับงานวิจัยไทยไร้รอยต่อ
24 ก.ค. 69 – นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข่าวดีสำหรับอาจารย์ และบุคลากรสังกัด กระทรวง อว. ถึงความสำเร็จในการปลดล็อกนโยบายว่า
วันนี้เราได้ปลดล็อกเรื่อง Talent Mobility เรียบร้อยแล้ว โดยตนได้ลงนามในประกาศกระทรวง อว. เรื่องแนวทางการเคลื่อนย้าย หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากร แนวคิดหลักของนโยบายนี้ คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถ ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถแสดงศักยภาพและสร้างประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยไม่ต้องถูกผูกมัดด้วยกฎระเบียบเดิมอีกต่อไป
ที่ผ่านมา บุคลากรหลายท่าน มีความประสงค์จะไปช่วยงานมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น แต่ยังมีความกังวลเรื่องระเบียบราชการ การเสียประวัติ หรือผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ กระทรวง อว. จึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ เพื่อทลายกำแพงข้อจำกัดเหล่านี้
ทั้งนี้ บุคลากรสามารถเคลื่อนย้าย หรือแลกเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้อย่างคล่องตัว โดยมีสาระสำคัญที่เกิดประโยชน์โดยตรง ดังนี้
ปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานได้เต็มที่ : สามารถไปช่วยงานชั่วคราว หรือสลับตัวแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว
อายุงานไม่ขาดตอน : ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียสิทธิ์เวลาปฏิบัติงาน เพราะระบบจะยังคงนับอายุงานให้อย่างต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าไม่สะดุด : บุคลากรยังสามารถรับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และที่สำคัญคือ สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ. / ศ.) ได้ตามปกติ
นับเวลาชดใช้ทุนได้ : สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขต้องชดใช้ทุน สามารถนำระยะเวลาที่ย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น มานับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้อย่างต่อเนื่อง การปลดล็อกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่บุคลากรจะได้ออกจากกรอบเดิม เพื่อแสวงหาประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามหน่วยงาน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยรวมถึงระบบการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
“ผมเชื่อเสมอว่า ทุนมนุษย์คือ ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ กระทรวง อว. จึงตั้งใจอย่างมากที่จะเดินหน้าพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง เราจะพยายามปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ และสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดีที่สุด เพื่อเอื้อให้คนเก่งของเราทุกคนได้เติบโต และแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัด” นายยศชนัน กล่าว