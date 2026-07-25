ยิ่งชีพ ตั้ง อานนท์ นำภา เป็นทนายความ เผยรอใส่ชื่อโจทก์ น่าจะชอบไปภาคอีสาน หลัง สุขสมรวย เข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2569 นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แต่งตั้ง นายอานนท์ นำภา เป็นทนายความ

โดยระบุว่า “ใบแต่งตั้งทนายความพร้อมแล้ว รอลงวันที่ และรอใส่ชื่อโจทก์ ทนายคนนี้น่าจะชอบไปเที่ยวภาคอีสานเสียด้วย”

ผู้สื่อข่าวงานวา เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ส.ส.อำนาจเจริญ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับความเสียหาย หลังถูกนายยิ่งชีพกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฮั้ว สว.

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการฟ้องเช่นกัน

 

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