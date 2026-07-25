ชัยชนะลั่น แลนด์บริดจ์ ถึงทางตัน ขอบคุณคณะกรรมการฟันธงไม่คุ้มค่า จี้รัฐบาลพับโครงการ ย้ายงบพัฒนาระบบรางภาคใต้ พร้อมดัน “ทุ่งสง” เป็นศูนย์กระจายสินค้าแทน
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2569 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่รับผิดชอบภาคใต้ กล่าวภายหลังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ซึ่งระบุว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในระดับต่ำ และอาจก่อให้เกิดภาระงบประมาณของประเทศ รวมทั้งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงว่า
ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาฯ ที่พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน และสะท้อนข้อเท็จจริงว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นการลงทุนทางธุรกิจที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนของประเทศ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอและผลการศึกษาของคณะกรรมการอย่างจริงจัง เมื่อต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
“เมื่อผลการศึกษาชี้ชัดว่าโครงการมีความเสี่ยงสูงและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรรับฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญและเสียงของประชาชน ไม่ควรเดินหน้าโครงการที่อาจสร้างภาระงบประมาณให้ประเทศในอนาคต” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ ควรนำไปลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเร่งเชื่อมต่อระบบรางเข้าสู่ท่าเรือสำคัญในภาคใต้ ได้แก่ ท่าเรือปาดังเบซาร์ ท่าเรือกันตัง และท่าเรือระนอง รวมถึงขยายการเชื่อมต่อระบบรางกับท่าเรือทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ขอเสนอให้ผลักดันอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของภาคใต้ หรือศูนย์รวบรวมและกระจายตู้สินค้าทางราง (Inland Container Depot: ICD) เช่นเดียวกับ ICD ลาดกระบัง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างระบบราง ถนน และท่าเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
“รัฐบาลจะลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต ต้องตั้งอยู่บนข้อมูลที่รอบคอบ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญต้องรับฟังเสียงของประชาชน วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับฟังเสียงประชาชน และฝากไปยังรัฐบาลให้รับฟังเสียงของประชาชนเช่นเดียวกัน เพราะทุกบาททุกสตางค์คือเงินภาษีของประชาชนที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายชัยชนะ กล่าว