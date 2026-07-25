รมช.อัครนันท์ เล่น ROV กับเยาวชน ย้ำการศึกษายุคใหม่ ต้องเริ่มจากความเข้าใจ เล็งดันเป็นนโยบายกระทรวง หนุนเยาวชนยุคดิจิทัล
วันที่ 25 ก.ค.2569 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักการแข่งขันและคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีสปอร์ต “NPRU E-Sport มัธยมคัพ 2026” โดยมี คุณปารมี ไวจงเจริญ คณะทำงาน รมช.ศธ. พร้อมด้วย นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และคณาจารย์ร่วมงานคับคั่ง
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ ส่งทีมเข้าประชันฝีมือถึง 33 ทีม สะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี
นายอัครนันท์ กล่าวว่า ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับ eSport แต่น่าเสียดายที่ไทยยังขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ อย่างเช่นงานนี้ที่ได้งบตั้งต้นซึ่งถือว่าน้อย สำหรับการต่อยอดและพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง
“ในฐานะที่ผมเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นยุคใหม่ ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน หลังจากนี้ ผมเตรียมนำเรื่องดังกล่าวไปผลักดันในระดับกระทรวงเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยตั้งเป้าหมายแรกในการเดินหน้าดันจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบด้านกีฬาอีสปอร์ต (eSports) ประจำภูมิภาค เพื่อใช้เป็นโมเดลนำร่อง ก่อนที่จะขยายผลไปสนับสนุนนักเรียนที่รักในกีฬาอีสปอร์ตทั่วประเทศต่อไป” นายอัครนันท์กล่าว
นอกจากนี้ยังโพสต์ในเพจ สส.กอล์ฟ – อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ด้วยว่า ผมไปเล่นเกม ROV กิจกรรม อีสปอร์ต กับน้อง ๆ เพราะเชื่อว่า วันนี้ผู้บริหารด้านการศึกษาไม่ควรรอให้เด็กปรับตัวเข้าหาเรา แต่เราต่างหากที่ต้องปรับตัวเพื่อเข้าใจโลกของพวกเขา
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพูดภาษาเดียวกับคนรุ่นใหม่ ไม่ได้หมายถึงแค่การใช้คำศัพท์เดียวกัน แต่คือการเข้าใจความคิด ความสนใจ และวิถีชีวิตของพวกเขา การลงไปเล่นเกมด้วยกันจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุก ๆ แต่เป็นโอกาสในการลดช่องว่างระหว่างวัย และสร้างบทสนทนาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ผมเชื่อว่า นโยบายที่ดีต้องเริ่มต้นจากการรับฟังและเข้าใจคนรุ่นใหม่จริง ๆ เพราะเมื่อเราเข้าใจเขา เราก็จะออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคตได้ดียิ่งขึ้น