อภิสิทธิ์ ชี้ปมนักการเมืองฟ้อง ยิ่งชีพ ไม่ถูกต้อง บุคคลสาธารณะต้องเคลียร์ตัวเอง-ตรวจสอบได้ เผยข้อมูลคนเอี่ยวฮั้ว สว.ทราบกันระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะชั้นอัยการ-DSI

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นักการเมืองฟ้อง นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILaw) ภายหลังจากที่มีการเปิดเผยรายชื่อ 9 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว.ว่า

ไม่มีใครอยากถูกฟ้องดำเนินคดี สิ่งที่เปิดเผยออกมาดูได้จากการแจ้งข้อกล่าวหา ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพราะตนเคยอภิปรายแล้วว่า กกต.มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในขณะนี้ และทุกคนทราบดีว่าในกระบวนการสอบสวนของ กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI พาดพิงเกี่ยวข้องกับใครบ้าง

ดังนั้นบุคคลสาธารณะจึงควรออกมาชี้แจงมากกว่าเร่งดำเนินคดี ตอนนี้สังคมวิตกกังวลถึงกระบวนการการสอบสวนของ กกต.ที่มีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดพิเศษขึ้นมา และมีกระแสข่าวรายงานว่าไม่มีผู้ใดผิดเลย ซึ่งค้านกับสิ่งที่สังคมรับรู้มาโดยตลอด เพราะที่ผ่านมามีนำเสนอหลักฐานต่างๆทั้งเส้นการเงิน การเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ภาพปรากฏการณ์ใช้โพยเป็นต้น

นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ท้ายที่สุดหากมีการพิสูจน์ว่ามีการใส่ร้ายป้ายสี ก็ยังสามารถใช้สิทธิได้ แต่ตนเชื่อว่าคนที่ออกมาเปิดเผยไม่นึกสนุก แล้วพูดออกมาแต่เขามีฐานข้อมูล จากการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องออกมาชี้แจง ว่าในวันนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเป็นที่รับรู้กันในระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะชั้นอัยการที่ส่งกลับมายัง DSI มีการระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 กลุ่ม หนึ่งในนั้นคือบรรดานักการเมือง พรรคการเมือง ที่เข้าไปแทรกแซง

เมื่อถามว่า การที่สมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลไปแจ้งความ ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือฟ้องปิดปากหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิเพียงแต่ว่าอยากให้บุคคลสาธารณะตรวจสอบได้ หากเป็นการฟ้องร้องที่มีเจตนาข่มขู่ หรือทำให้เกิดการหวาดกลัวในการตรวจสอบ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 

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