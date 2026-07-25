‘แสวง’ มั่นใจเลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด 26 ก.ค.นี้ เรียบร้อย เฝ้าระวังทุจริตเข้ม ชวนผู้มีสิทธิออกมาลงคะแนน เพื่อหาคนมาดูแลงบมาประมาณและความเป็นอยู่ประชาชน
วันที่ 25 ก.ค. 2569 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 ก.ค.นี้
โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายนันทวิทย์ นาคแสง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) และนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
นายแสวง กล่าวว่า หลังจากได้รับข้อมูล มั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดี ทั้งการแจกอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง ซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นปกติได้ ส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายแสวง กล่าวต่อว่า หากมีข้อผิดพลาด คาดว่าจะเป็นสภาพอากาศ เช่น ฝนฟ้า เป็นต้น แต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้ง จากที่ได้รับฟังรายงานจากทีม กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอะไร
ส่วนการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ทางสำนักงาน กกต.ประจำร้อยเอ็ด และสำนักงาน กกต. (ส่วนกลาง) รวมถึงตำรวจในพื้นที่ คอยเฝ้าสังเกตการณ์การกระทำผิดที่จะกระทบต่อการทุจริต ซึ่งมีหลายชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วคอยลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อหาข่าวการทุจริตการเลือกตั้ง
นายแสวง กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ 2,539 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,045,902 คน แบ่งเป็นชาย 506,676 คน หญิง 539,226 คน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.นี้ เพื่อเลือกคนที่จะเข้ามาดูแลงบประมาณ ความเป็นอยู่ของประชาชน
เมื่อถามถึงการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับประเทศมีจุดง่ายและยากอย่างไร
นายแสวง กล่าวว่า พฤติการณ์คล้ายกัน แต่แรงเสียดทานต่างกัน การเลือกตั้งระดับชาติมีพรรคการเมืองกำลังมากกว่าลงมาในพื้นที่ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นถึงจะมีพรรคการเมืองให้การสนับสนุน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ไม่ได้เข้มข้นเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ หรือการเลือกตั้ง สส. จึงดูสบายกว่า ตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ย้ำเชื่อมั่นในทีมของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์ มีเรื่องใดที่น่าเป็นห่วง นายแสวง กล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลในเรื่องอะไร ซึ่งมีทั้งการทำงานบนโต๊ะและใต้โต๊ะ คือคนที่คิดอยากฝ่าฝืนกฎหมาย เรามีมาตรการป้องกัน ป้องปราม และมีการรับฟัง จนถึงวันนี้สถานการณ์ยังเป็นระดับปกติ
เมื่อถามถึงเรื่องการร้องเรียนผู้สมัครนายก อบจ. นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้มี 1 เรื่อง เป็นเรื่องของการดำเนินการก่อนระยะเวลา 90 วัน ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่สำนักงาน กกต. ต้องนำมาพิจารณา ซึ่งไม่ใช่การเลือกตั้งที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เมื่อถามต่อว่าหากคนที่ถูกร้องเรียนชนะการเลือกตั้งจะมีผลอย่างไรในอนาคต นายแสวง กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ตนไม่อยากพูดไปก่อน เพราะบางครั้งจะเป็นการชี้นำ จะเป็นผลได้ผลเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่
เมื่อถามว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ทุกการเลือกตั้ง